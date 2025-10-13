Le pagelle. Michielan bravo e attento, Somma mostra sicurezza. Ciofi sfiora il gol più volte. Positivi Vlahovic e Rossi

MICHIELAN 6,5 Bravo ed attento nel primo tempo quando il Cannara si rende pericoloso in almeno due situazioni. Unica pecca del pomeriggio un paio di errori con i piedi. Ma sono i rischi del mestiere.

CONTI 6,5 Gnazale in avvio lo mette un po’ in ansia. Ma cresce col passare dei minuti.

SOMMA 6,5 Bel duello contro Bertaina che ha fisico e numeri importanti. Lo contiene meglio nella ripresa. Rispetto ad altre gare è invece chiamato meno al giro palla.

ZANONI 6 Dalla sua parte il Cannara attacca con maggiore continuità costringendolo sulla difensiva. Meglio nella ripresa quando le folate umbre diminuiscono e gli spazio per giocare aumentano.

VLAHOVIC 6,5 Utile nella costruzione e negli inserimenti.

ROSSI 6,5 Per essere alla prima annata tra i grandi si dimostra sempre più a suo agio nel ruolo.

BARBERA 6 Torna dopo qualche gara ai box e contribuisce al bel finale.

CIOFI 6,5 (nella foto) Uno dei migliori. Va vicino più volte al gol rientrando sul suo sinistro.

NOCCIOLI 6 Col recupero di Menghi torna nell’antico ruolo di mezzapunta e si dimostra forse ancora più utile alla causa. Sfiora almeno tre volte il bersaglio grosso.

LIPARI 7 Più basso rispetto ad altre giornate è glaciale sotto porta quando chiude la sfida con mezzora abbondante di anticipo.

LUCAS 6 Non ha molte occasioni per farsi vedere.

VARI 8 Il gol, seppur con la complicità del portiere, sposta l’inerzia di una gara che era complicata. Per il resto è un continuo di accelerazioni e corse sulla fascia sinistra.

LOCONTE 6 Dopo la bella prova in Coppa di Orvieto ha un impatto interessante.

MENGHI 6,5 Circa 50 minuti con sponde, l’assist per il gol e due buone occasioni.

GIANNETTI 6,5 Determinante per il raddoppio. Peccato per l’infortunio nel finale.

MASINI sv Spiccioli nel finale.

ALL. BELLAZZINI 7 Primo tempo di sofferenza al quale però i suoi hanno risposto con tenacia seguendo le due direttive.

ARBITRO PALMIERI 6,5 Gara con pochissime situazioni dubbie e lo non decisione non va mai in difficoltà.

g.d.l.