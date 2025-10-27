Le pagelle. Michielan, errore pesantissimo. Vlahovic non brilla. Lucas mai nel vivo del gioco, Menghi è poco incisivo

MICHIELAN 5,5 Prima poi era nella logica delle cose che capitasse l’errore nel giocare la palla da dietro, cosa che col gioco di Bellazzini vuol dire automaticamente gol dell’avversario. Per il resto una sola parata ma decisiva per tenere in vita i suoi.

CONTI 5,5 (nella foto) E’ coprotagonista nell’episodio dello svantaggio con un retropassaggio ‘pigro’.

SOMMA 6 Concede una sola occasione a Mariotti.

ZANONI 6 Uno degli ultimi a mollare.

CIOFI 5,5 Rispetto alla solita produzione industriale di cross ieri ne sono arrivati molti meno.

VLAHOVIC 6 Meno brillante di altre giornate.

MASINI 5,5 Non può fare molto ed effettivamente si adegua al grigiore generale.

BARBERA 6 Pericoloso due volte nel primo tempo. Si prodiga molto nella ripresa pur senza grossi risultati.

ROSSI 5,5 Piuttosto impalpabile dal momento del suo ingresso.

LOCONTE 5,5 Seconda di fila dal primo minuto per il 2006 scuola Ternana che si fa subito notare per un paio di azioni interessanti sulla sinistra. Ma presto si spegne.

VARI 6 Impreciso ma almeno ci prova.

LUCAS 5 Mai nel vivo del gioco e mai al tiro. Esce ad inizio ripresa senza essere riuscito ad incidere come sette giorni quando aveva sfornato l’assist per il gol di Vari.

MENGHI 5,5 Non è al top e si vede. Un paio di sponde e poco altro.

LIPARI 5 Ha sul destro un paio di potenziali occasioni ma tarda sempre di un attimo il momento della battuta a rete.

NARDI 5,5 Recupero importantissimo anche se ieri si è visto poco.

NOCCIOLI 6 Qualcosina in avvio, in un ruolo che torna a ricoprire per le assenze. Trova la giocata giusta (e fortunata) all’ultimo.

ALL. BELLAZZINI 5,5 Errore difensivo a parte i suoi giocano ma non riescono mai a tirare in porta.

ARBITRO COPPOLA 6 Forse ci stava qualche cartellino in più.

g.d.l.