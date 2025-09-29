Acquista il giornale
Le pagelle. Michielan fa lo ‘spettatore’. Vlahovic cresce, bene Ciofi

di GUIDO DE LEO
29 settembre 2025
MICHIELAN 6 Spettatore non pagante per tutta la sfida. Rischia solo dopo una manciata di minuti del primo tempo ma non si sporca mai i guanti. CONTI 6,5 Ancora una volta va vicino al gol, ma non è fortunato. In difesa deve fare meno del solito. SOMMA 7 Il gol riscatta l’errore dal dischetto della prima giornata. Bravo a far girare la palla da dietro e a farsi trovare pronto nel momento decisivo. CAVALLARI 6 (nella foto) Esordio in campionato per il mancino che però esce dopo un tempo senza aver brillato.

ZANONI 6,5 Buon impatto. Subentra e gioca da centrocampista acquisito più che da difensore.

ROSSI 6,5 Schierato per l’assenza del 2006 titolare Tosini gioca con ordine e precisione senza cercare di strafare.

LOCONTE SV

VLAHOVIC 6,5 Terza gara di fila dall’inizio, cresce in personalità e bravura nell’accelerare il gioco. CIOFI 6,5 Prima da titolare visto che di solito subentra e spacca le gare. Pericoloso quando rientra sul mancino.

LIPARI 6 Meno brillante rispetto alle ultime due uscite. Ma comunque pericoloso.

GIANNETTI 6 Peccato per il gol sbagliato appena entrato. Mette comunque lo zampino in quello del vantaggio.

NARDI 7 Bellissimo (e forse fuori categoria) il gol segnato che riscatta il rigore sbagliato nel primo tempo. Resta l’elemento con maggiore qualità della squadra e se si accede fa la differenza.

LUCAS SV

VARI 6,5 Infinita la quantità di cross mezzi nel mezzo dal numero 7 che è sempre una spina nel fianco dei difensori biancorossi.

MASINI SV

NOCCIOLI 6,5 Decisivo per procurarsi il rigore e il primo rosso. Bene anche quando si abbassa da trequartista.

ARBITRO CARLUCCIO 5,5 Criticatissimo dagli ospiti, negli episodi chiave sembra vedere bene anche se la gestione lascia dei dubbi.

ALL. BELLAZZINI 7 Torna in panchina dopo quattro giornate di squalifica e sicuramente ha un effetto importante per i suoi. La squadra lo segue e i risultati si iniziano a vedere. g.d.l.

