Le pagelle. Michielan ottimo su Pippi. Bene Barbera e Vlahovic

SIENA
MICHIELAN 6,5 Ottimo l’intervento su Pippi, come già era accaduto in Coppa Italia. Sta migliorando anche nel gioco coi piedi.
CONTI 6,5 In costante proiezione offensiva, gioca sempre la palla nella metà campo avversaria da centrocampista aggiunto.
SOMMA 6 L’errore con Boriosi in Coppa lo fa più guardingo.
ZANONI 6 Bada al sodo con attenzione.
BELLAVIGNA 6 Esordio stagionale per il 2006 giunto dalla Ternana.
TOSINI 6,5 Bravo quando c’è da spingere. Sfiora due volte il gol.
CIOFI 6 Vicinissimo alla rete nel recupero.
BARBERA 6,5 Faro di un centrocampo che inizia a girare.
ROSSI SV
VLAHOVIC 6,5 Buona prova al posto di Masini. VARI 7 Avrebbe meritato la gioia personale ma è stato comunque determinante.
LOCONTE SV
NARDI 7,5 Un palo, un gol e tante giocate importanti.
LIPARI 7 Prima rete stagionale dopo averne sfiorata una nel primo tempo. NOCCIOLI 6,5 Sufficienza piena nonostante un paio di errori sotto porta. ALL. LELLI 7 Bella prova, in linea con quella di Orvieto.
POGGIBONSI
BERTINI 6 Incolpevole suoi gol subiti, ci mette una pezza quando può. BORRI L., 5,5 Dalla sua parte Vari è un fattore.
DI MARTINO 4,5 Rosso evitabile.
BORRI F. 6 Tiene a galla la retroguardia con esperienza e nelle palle inattive si fa vedere.
KEAN SV Non incide ma non era facile.
BORGHI 5,5 Gli scappa Nardi sul gol che sblocca il derby.
EL DIB 6 Prima a destra, con sofferenza, poi a sinistra, poi di nuovo a destra.
CORZANI 6 Tiene duro anche nei momenti difficili.
NDIAYE 5,5 Meno bene rispetto alla sfida di Coppa. Spesso in ritardo.
CORCIONE 6 Ingresso con la giusta convinzione.
BIAGIOTTI 6 Si fa male presto dopo un avvio interessante.
CIACCI 5,5 Compitino senza eccellere.
GONZI 4 Forse tradito da un rimbalzo malevolo condiziona tutta la gara dei suoi.
BORIOSI 6 Qualche sponda e una situazione interessante sullo 0-0. Difficile chiedergli di più.
PIPPI 5,5 Grave l’errore davanti a Michielan che avrebbe potuto cambiare tutto.
NOBILE 6 Meglio dietro che sulla corsia.
ALL. BARONTINI 6 I suoi concedono ma giocano anche a viso aperto. Poi oggettivamente gli episodi girano dalla parte sbagliata.
ARBITRO GIANNÌ 6,5 Ineccepibile il primo rosso e buona la gestione. g.d.l.
