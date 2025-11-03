Le pagelle. Michielan sicuro. Conti cresce alla distanza. Zanoni ok. Nardi: sensazioni positive. Noccioli, errore sotto porta

MICHIELAN 6 Di interventi veri e propri non ne deve compiere. Bravo con i piedi e sicuro nonostante l’errore di sette giorni prima.

CONTI 7 Nel primo tempo soffre un po’ l’esperienza di Rossetti. Cresce col passare dei minuti e non sbaglia più nulla.

SOMMA 6 Non è una gara in cui riesce a far partire l’azione da dietro con la consueta qualità. Dietro concede qualcosa forte sulle palle inattive.

ZANONI 6,5 Bene sia in difesa che quando si distende.

TOSINI 6 Torna titolare dopo un mese e non demerita pur risultando meno frizzante di altre occasioni.

CIOFI 5,5 Non il solito impatto.

BARBERA 6,5 Qualche errore ma anche grande personalità.

MASINI 6 Parte dal primo minuto un po’ a sorpresa e ingaggia un bel duello contro la mediana pratese. Non si vede invece in fase di inserimento.

ROSSI 6 Entra nel momento di massimo sforzo.

VARI 6,5 Sua la migliore occasione di tutto il primo tempo. Purtroppo il portiere ospite compie una parata di altissimo livello.

LOCONTE SV

NARDI 6,5 Va a folate ma quando ha la palla lascia sempre la sensazione di poter inventare per i compagni. Recupero fondamentale.

LIPARI SV

NOCCIOLI 6 La media è tra una buona prova e l’errore sotto porta clamoroso che avrebbe dato un altro senso alla gara.

LUCAS 5,5 Non riesce a farsi trovare pronto dopo l’ingresso.

MENGHI 6 (nella foto) E’ sfortunato quando colpisce il palo. Bravo nelle sponde e quando favorisce gli inserimenti dei compagni.

ALL. BELLAZZINI 6,5 I suoi giocano una gara gagliarda soffrendo forse solo nei primi dieci minuti della ripresa. Manca solo il gol.

ARBITRO MELLONI 6 Partita dura ma corretta. Un paio di episodi da rivedere ma per il resto dirige bene anche se il Prato recrimina.

g.d.l.