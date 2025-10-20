Le pagelle. Michielan una certezza, Zanoni valore aggiunto. Lucas riscatta l’errore sottoporta con l’assist decisivo
MICHIELAN 7 Determinante con l’uscita bassa, ormai divenuta specialità della casa, quando ferma Bocci lanciato a rete tutto solo. Attento anche con le mani su Belli per rimediare a una disattenzione dei compagni.
CONTI 6 Dalla sua parte il Sansepolcro tenta qualche sortita. Per questo è meno propositivo di altre occasioni.
SOMMA 6 Giallo evitabile e un paio di sbavature che potevano costare caro. È però determinante nella sua capacità di far partire l’azione da dietro.
ZANONI 7 Uno dei migliori in campo. Centrocampista aggiunto, bravo a inserirsi anche grazie a un mancino molto educato.
BARBERA 6,5 Rispolverato davanti alla difesa gioca una gara senza fronzoli contro la folta mediana di casa.
VLAHOVIC 6,5 Uno dei più pericolosi dalle palle inattive e sempre pronto ad abbassarsi sulla linea dei difensori per iniziare l’azione.
ROSSI 6,5 Impatto discreto, pericoloso nel finale.
CIOFI 6,5 Bel duello con l’ex Pianese Alagia sulla corsia di destra da dove mette nel mezzo decine di palloni.
LIPARI 6 Non è puntuale in un paio di occasioni nel primo tempo. Un po’ nervoso (e ammonito) fino al cambio.
LUCAS 6,5 La media tra il gol sbagliato e l’assist per Vari.
NOCCIOLI 6 Due palle gol importanti non sfruttate ma moto perpetuo.
LOCONTE 6 Prima da titolare in campionato per l’esterno giunto dalla Ternana che prova a sfondare mettendo nel mezzo anche palloni interessanti senza però continuità.
VARI 7,5 La sua assenza dal primo minuto è pesante. L’impatto a gara in corso è determinante.
MENGHI 6 Novanta minuti con i quali può entrare in condizione. Peccato per l’occasionissima gettata la vento nel finale.
ALLENATORE BELLAZZINI 6,5 Senza Nardi, Tosini, Giannetti e Cavallari le scelte, specie da gara in corso, sono ridotte all’osso. La sua squadra fa la solita gara propositiva fino al guizzo vincente.
ARBITRO TAVASSI 6 Forse sorvola su qualche intervento dei padroni di casa meritevole di giallo ma tutto sommato la sua direzione è corretta.
g.d.l.
