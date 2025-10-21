Le PAGELLE. Migliardi in affanno. Debutto negativo per Gueye
BIAGINI 6. Non sempre pulito nelle uscite, compie comunque due parate importanti.
GUEYE 5. L’autorete mette subito la strada in salita. Sperava sicuramente in un debutto migliore.
POLIZZI (1’ st) 6. Prova a dare brio alla fase offensiva.
PRETATO 5,5. Partita senza particolari sbavature, ma la squadra ha subito altri due reti.
VONA 5,5. Sbroglia situazioni difficili, ma sul 2-0 perde Jallow troppo facilmente.
PERRETTA 5,5. Sulla fascia fatica a contenere le avanzate avversarie.
MANFREDONIA 5. In difficoltà in mezzo al campo, si nota pochissimo.
PIETRELLI (39’ st) ng Disputa solo gli ultimi minuti di gara.
LADINETTI 5,5. Al rientro, da lui ci si aspettava di più. Più volte si ferma per aspettare il fischio dell’arbitro (in suo favore), che però non arriva.
MIGLIARDI 5. In affanno nel primo tempo, non si riprende neppure nella ripresa.
VITALI 5,5. Incide poco, ben controllato dai difensori ospiti.
NABIAN (31’ st) 5,5. Con il suo ingresso prova a dare peso all’attacco, ma senza esito.
IANESI 5. Non punge mai. Non riesce più a saltare l’uomo come ci aveva abituato.
ANDOLFI 5. Si impegna ma senza riuscire a colpire davvero in maniera pericolosa.
BATTIMELLI (39’ st) 5. Gioca appena 14 minuti, ma gli bastano per prendersi due gialli.
All. MENICHINI 5. Squadra confusionaria e timida. Prova soluzioni continue, ma la coperta è corta...
s.l.
