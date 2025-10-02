LE PAGELLE. Milan, Rotondo. Pupeschi e Riad sono i migliori
MILAN: 6,5. Si fa sorprendere in occasione del gol dell’"ex" Remorini, con il suo pallonetto, ma si riscatta parando due...
MILAN: 6,5. Si fa sorprendere in occasione del gol dell’"ex" Remorini, con il suo pallonetto, ma si riscatta parando due calci di rigore finali.
XEKA: 6. Tiene la posizione, anche se si affaccia raramente oltre la metà campo.
PUPESCHI: 6,5. La solita prestazione di sostanza contro un avversario scorbutico. Suo l’ultimo rigore segnato.
ROTONDO: 6,5. Concede poco o niente agli avversari. E’ un difensore che dà la giusta affidabilità e, nel finale, caparbiamente trova il gol che porta la Lucchese ai rigori.
MAURO: 6. Gioca poco più di un tempo con qualche accelerazione sulla fascia.
PALO: 6. Una partita tutto sommato ordinata.
SANSARO: 6. E’ il più propositivo ed il più decisivo nel cercare l’affondo ed il gol. Uno dei migliori tra i suoi.
BARTOLOTTA: 6. Meno efficace rispetto alla gara di domenica. Ci prova nel primo tempo con una bella conclusione che termina fuori.
MAGGIARI: 6. Dà il suo contributo a centrocampo.
GALOTTI: 6. Ha due occasioni per segnare il gol del pari, ma gli manca il colpo finale. Però è l’unico in attacco a creare i pericoli per la difesa avversaria.
RIAD: 6,5. La solita prestazione vivace e propositiva, anche se, però, in qualche occasione di troppo insiste con il dribbling.
LORENZINI: 6. Entra a inizio ripresa e non ha grandi opportunità per incidere sulla fascia sinistra.
RUSSO, CAGGIANESE, PALMA e RAGGHIANTI: sv. Entrano per dare maggior spinta, con Caggianese e Palma che realizzano anche i propri rigori.
Al. Lomb.
Continua a leggere tutte le notizie di sport su