LE PAGELLE. Milan, Rotondo. Pupeschi e Riad sono i migliori

MILAN: 6,5. Si fa sorprendere in occasione del gol dell’"ex" Remorini, con il suo pallonetto, ma si riscatta parando due...

di ALESSIA LOMBARDI
2 ottobre 2025
MILAN: 6,5. Si fa sorprendere in occasione del gol dell’"ex" Remorini, con il suo pallonetto, ma si riscatta parando due calci di rigore finali.

XEKA: 6. Tiene la posizione, anche se si affaccia raramente oltre la metà campo.

PUPESCHI: 6,5. La solita prestazione di sostanza contro un avversario scorbutico. Suo l’ultimo rigore segnato.

ROTONDO: 6,5. Concede poco o niente agli avversari. E’ un difensore che dà la giusta affidabilità e, nel finale, caparbiamente trova il gol che porta la Lucchese ai rigori.

MAURO: 6. Gioca poco più di un tempo con qualche accelerazione sulla fascia.

PALO: 6. Una partita tutto sommato ordinata.

SANSARO: 6. E’ il più propositivo ed il più decisivo nel cercare l’affondo ed il gol. Uno dei migliori tra i suoi.

BARTOLOTTA: 6. Meno efficace rispetto alla gara di domenica. Ci prova nel primo tempo con una bella conclusione che termina fuori.

MAGGIARI: 6. Dà il suo contributo a centrocampo.

GALOTTI: 6. Ha due occasioni per segnare il gol del pari, ma gli manca il colpo finale. Però è l’unico in attacco a creare i pericoli per la difesa avversaria.

RIAD: 6,5. La solita prestazione vivace e propositiva, anche se, però, in qualche occasione di troppo insiste con il dribbling.

LORENZINI: 6. Entra a inizio ripresa e non ha grandi opportunità per incidere sulla fascia sinistra.

RUSSO, CAGGIANESE, PALMA e RAGGHIANTI: sv. Entrano per dare maggior spinta, con Caggianese e Palma che realizzano anche i propri rigori.

Al. Lomb.

