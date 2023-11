Le pagelle. Morosi si distrae, Giusti non ha colpe. Hagbe entra alla grande. Bene Bianchi. Galligani e Granado servono assist La squadra di Magrini ottiene un'altra vittoria pesante, con Giusti, Morosi, Pagani, Biancon, Cavallari, Achy, Bertelli, Agostinone, Bianchi, Lollo, Hagbe, Masini e Candido che si distinguono in campo. L'arbitro Brozzoni lascia giocare e non commette errori.