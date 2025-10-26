Le pagelle. Nabian, la mossa azzeccata
BIAGINI 6. Mai davvero impegnato. Svolge solo un lavoro di attenzione tra i pali.
PERRETTA 6,5. Concede le briciole agli avversari che si presentano dalla sua parte.
CORRADINI 6,5. Preciso negli interventi, dà importanza al suo rientro.
PRETATO 6,5. Prova d’autorità in difesa.
Riesce a tenere lontane le insidie.
MIGLIARDI 7. Il suo è un gol d’autore, il primo tra i professionisti, e assai importante.
Bene anche tutto il resto.
MANFREDONIA 6,5. Chiude bene gli spazi e nel recupero ha la palla dello 0-2.
LADINETTI 6,5. Perde qualche pallone rischioso, ma continua ad essere al centro del gioco.
VITALI 7. Con due colpi di tacco sviluppa altrettanti azioni pericolose, ma soprattutto corre tantissimo.
E’ il primo a fare pressing sui portatori.
FAGGI 7. Ottimo in fase di contrasto. Anche lui non si ferma mai, ma ferma tante manovre locali.
CERRETTI (41’ st) 6.
Merita il voto perché con il recupero gioca alla fine 10’, ma soprattutto perché si rivede in campo dall’infortunio di Pontedera-Pescara dell’11 marzo scorso.
NABIAN 7. Menichini gli dà fiducia e lui lo ripaga con una prestazione grintosa e di sostanza.
ANDOLFI 6,5 Non riesce a pungere, ma lotta e combatte per i compagni sfornando l’assist del gol.
IANESI (30’ st) 6. Entra per sfruttare gli spazi, ma si sacrifica anche in copertura.
All. MENICHINI 7. Settimana difficilissima (in particolare per lui) conclusa nel migliore dei modi.
Azzeccata la mossa-Nabian.
s.l.
