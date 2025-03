Le pagelle. Non ci sono più dubbi: Cortesi uomo del destino. Zagnoni l’architetto del successo, che lancio

SORZI 8. One man show fra i pali con almeno quattro paratissime. Splendido il volo sul mancino di Pattarello, unica parate dei primi 45’ ma di grande impatto. Ma è nella ripresa che si esalta chiudendo nell’uno contro uno su Pattarello e volando su Capello e Ravasio che colpiscono di testa da due passi.

CECOTTI 7. Torna a destra e ha un brutto cliente come Tavernelli, mai pericolo. Rischia solo quando perde una palla sanguinosa, ma Chierico lo grazia.

ZAGNONI 7,5. Dal suo piede parte il lancio del gol biancorosso, ma non è la cosa migliore che fa. Mille palloni schermati, con tanta qualità.

PANELLI 7,5. Un muro invalicabile per l’Arezzo, Ravasio prima e Ogunseye poi vedono le streghe, perfetto nel caotico finale.

RIGO 7. Partenza in salita perché Pattarello sgasa pericolosamente un paio di volte, poi gli prende le misure alla grande. CASARINI 7. Tante uscite preziose su Righetti, palleggia con ordine senza sprecare una palla fino al 96’. L’assist di tacco per l’occasionissima di Sall sarebbe stato la copertina della serata. MANDELLI 7. Un paio di imprecisioni gli si concedono perché la sua gara fra le linee in aiuto è tatticamente esemplare. (23’st Rossini 7. Entra da corazziere).

FIGOLI 7. Si muove a fisarmonica con Casarini e Mandelli, l’Arezzo non ha mai la strada libera dalla sua parte. (32’st Saporetti 6. Bene nell’aiuto finale) PULETTO 6,5. Gioca con ordine fra le linee, si lancia in qualche sortita ma lavora molto sul regista Guccione. (14’st Campagna 7. Mille rincorse, tante ripartenza, continua a crescere). CORTESI 8. Non smette di stupire, col sesto gol nelle ultime 7 gare (più 3 assist) e una continuità di rendimento da top player. Anche quando il Carpi soffre è di fare superiorità. Il gol col destro è poesia, nella ripresa sfiora il bis. (32’st Amayah 6. Porta il suo mattoncino)

SALL 6,5. Gli tocca come sempre il lavoro sporco senza palla, mille scatti a vuoto a caccia di qualche briciola da trasformare in pagnotta. Da manuale la difesa palla fra i due centrali che libera Cortesi per il gol. Due occasionisime fallite a inizio ripresa (14’st Gerbi 6,5. Prezioso nelle sponde. Ammonito, salterà il Pineto).

d.s.