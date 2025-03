Le pagelle. Panelli è decisivo e fa il centrocampista aggiunto. Sorzi attento sugli ultimi cross velenosi

SORZI 6. Bravo coi pugni dopo pochi minuti su Chakir, Schirone lo fredda da due passi in una mischia su corner, l’unica parata nella ripresa su Marrancone, poi nel finale è bravo a scegliere il tempo su un cross velenoso di Baggi.

ROSSINI 6. Mette fuori gara Bruzzaniti, l’uomo più pericoloso del Pineto, che non riesce mai a giocare una pulita. Può fare meglio quando sul secondo palo, su invito di Cortesi, non riesce a trovare il primo gol fra i professionisti.

ZAGNONI 6. Sfortunato protagonista con Gambale della carambola in area da cui nasce la rete abruzzese, per il resto se la cava con qualità.

PANELLI 6,5. Decisivo nel murare Gambale prima del riposo, nella ripresa fa il centrocampista aggiunto per cercare un po’ di spazio nella muraglia del Pineto.

RIGO 7. La prima rete fra i professionisti, a oltre 2 anni di distanza dall’unica altra segnata a gennaio 2023 in D col Lumezzane, è da dividere con Tonti, che forse ingannato da vento e pioggia calcola male la traiettoria del suo tiro cross. Una gioia che corona una gara di spessore anche in fase di spinta, con l’assist anche per il rigore reclamato da Campagna.

AMAYAH 6. Palla in banca fra i suoi piedi, rischia qualche uno contro uno al limite con personalità. (32’st Figoli 6. Un paio di buone chiusure).

MANDELLI 6. Sbaglia tanto negli appoggi e quando lo fa uno come lui si vede subito. Ma lascia il segno con l’innesco per la rete di Rigo e un mancino nella ripresa che sfiora il palo. Esce acciaccato. (21’st Casarini 6. Si mette in regia con buona lena).

CAMPAGNA 6. Sembra il più ispirato, anche se nei 16 metri non trova mai la miccia. Sembra netto il fallo in area di Baggi che gli entra in ritardo sulla caviglia (in foto).

CORTESI 6. Gioca con un fastidio all’adduttore tornando da trequartista e creando occasioni con la sua qualità (21’st Saporetti 6. Un paio di guizzi ma lontani dall’area).

SALL 5,5. Non riesce ancora a sbloccarsi nonostante la solita gara generosa. Si divora l’1-1 davanti a Tonti dopo il regalo di Schirone. (32’st Stanzani 5,5. Ha la chance migliore del finale ma non calcia e non serve Casarini).

FOSSATI 5,5. Al rientro dopo lo stop, un mezzo tiro ciccato e poco altro. (9’st Puletto 5,5. Non riesce a lasciare il segno).

Davide Setti