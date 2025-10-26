Le pagelle. Panelli e Rosetti commettono errori fatali. Mahrani viene fermato dal palo al debutto
SORZI 5,5. Tre gol al passivo, ma solo uno su cui ha colpe, il pallonetto non irresistibile di La Mantia...
SORZI 5,5. Tre gol al passivo, ma solo uno su cui ha colpe, il pallonetto non irresistibile di La Mantia dal limite del 2-0. Poco dopo salva il tris ancora dell’ex leccese, nel finale bravo coi piedi su Ghirardello.
ZAGNONI 4. Involontaria ma scomposta l’entrata col piede al 24’ che manda i titoli di coda sul match e anche Di Bitonto in panchina con un taglio in testa.
PANELLI 4,5. Anche lui va in tilt sbagliando la palla in uscita da cui nasce il 2-0, poco dopo si prende un giallo che lo porta al cambio nell’intervallo. (1’st Lombardi 5. Regala la rete che chiude i conti, è in vantaggio su Djankpata nel duello corpo a corpo, ma poi si fa beffare dal classe 2005 umbro).
ROSSINI 5,5. Uno dei pochi a non mollar fino alla fine, cerca qualche sortita in area avversaria.
CECOTTI 5,5. Tentardini gli sbarra la strada e riduce al minimo le sortite, esce per una gomitata al mento (due punti di sutura) che il pessimo Kovacevic non riesce a punire nemmeno dopo la review. (38’st Pitti sv) FIGOLI 5,5. Fatica a trovare i tempi in mediana, poi dopo il rosso a Zagnoni scala da braccetto e lì non sfigura.
ROSETTI 4,5. La prima vera gara totalmente in tilt per l’ex bolognese, fin qui uno dei migliori in assoluto. Regala a La Mantia la palla dell’assist per l’1-0, subito dopo rischia il rosso per un’entrata su Carraro. Spaesato e inspiegabilmente impaurito, esce nell’intervallo. (1’st Amayah 5,5. Non riesce a dare un po’ di ritmo alla ripresa).
RIGO 5,5. Zallu lo costringe sempre sulla difensiva, continua il momento non saltante. (1’st Tcheuna 5,5. Un paio di sorite sulla corsia, poi scala in mediana. La forma giusta dopo 6 mesi out è ancora lontana). STANZANI 5. I lampi convincenti di lunedì sono tornati a essere buio, mai pericoloso.
ARCOPINTO 5. Ancora una volta non sa lasciare il segno quando parte dal 1’. (1’st Mahrani 6. L’unica che va alla sufficienza: al debutto in C sfiora il gol con un bel destro che si stampa sul palo).
CORTESI 5. Prova qualche lampo, ci dà, ma da prima punta è troppo isolato davanti.
d.s.
