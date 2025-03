Le pagelle. Panelli vince la guerra di fisico con Magnaghi. Sall e Fossati non convincono, bene Figoli

SORZI 6. Una gara sull’ascensore fra alti e bassi e il voto è una media fra un paio di ottimi interventi, soprattutto quello su Magnaghi da due passi a inizio ripresa, l’errore sul tiro innocuo di Magnaghi del 2-1 e il pasticcio finale con Zagnoni che stava per costare caro.

ROSSINI 6. Con Saporiti il suo è il duello chiave della gara. Tiene bene in avvio, poi soffre e concede la punizione (con ammonizione) da cui nasce l’1-0 ma anche con il cartellino sul groppone tiene bene fino a che il toscano resta in campo.

ZAGNONI 6. Tante buone letture su Magnaghi e un errore nel finale, quando non si capisce con Sorzi, che poi è bravo a rimediare.

PANELLI 6,5. Con Magnaghi è guerra di fisico e di esperienza, l’attaccante riesce ad essere pericoloso solo calciando da fuori area, nei duelli trova un avversario all’altezza.

RIGO 6. Gorgone gli mette da quella parte Selvini che è punta pura e deve faticare per tenerlo. Qualche sbavatura ma anche tanta corsa a sostegno delle ripartenze.

AMAYAH 6. Gioca stringendo i denti per il dolore al piede, ma il suo mattone è ancora una volta prezioso sia in costruzione che nel rubare palla.

CONTILIANO 6. Un po’ arrugginito per quasi un mese ai box, ma poi quando trova il ritmo si fa sentire. (25’st Casarini 6. Entra bene davanti alla difesa)

MANDELLI 6. Viaggia a strappi, anche perché la Lucchese lo attacca sempre alta e fatica a ragionare. Sfiora il gol con un fendente mancino, cala nella ripresa fino al cambio. (16’st Puletto 6,5. Subito con lo spirito giusto, si procura con un’incursione la punizione del 2-2).

CORTESI 8. Si carica il Carpi sulle spalle e dispensa magie per 90’. Con la prima doppietta fra i professionisti arriva a 4 reti segnate nelle ultime 5 gare cui vanno aggiunti 3 assist fra Spal, Pescara e Pontedera. Si procura e trasforma (col brivido) il rigore del pari, la punizione è un capolavoro balistico: quando è così in C è ingiocabile.

SALL 5,5. Buon impatto e un diagonale fuori di poco, poi lotta ma senza guizzi. (25’st Figoli 6,5. Subito chiamato al lavoro di sacrificio, porta un mattone prezioso).

FOSSATI 5,5. Terza di fila da titolare, la meno convincente per intensità. Mai pericoloso. (16’st Gerbi 6. Mette i centimetri al servizio della squadra nel delicato finale).

d.s.