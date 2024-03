Le pagelle. Panico mattatore. Schiavi e Capezzi qualità e sostanza

BLEVE 6,5. Incolpevole sui gol si fa apprezzare per un’uscita bassa e per la proprietà nel giocare palla coi piedi.

ILLANES 7. Ottima partita difensiva. Si concede anche il cross da cui nasce il terzo gol (81’ COPPOLARO n.g.).

DI GENNARO 7. Annulla Ogunseye e si fa apprezzare per senso dell’anticipo. Provvidenziali nel recupero un paio di sue chiusure.

IMPERIALE 6,5. Duetta bene in fascia sinistra con Cicconi ma entrambi i due gol del Cesena arrivano dal suo settore, ZANON 7. Imprendibile nelle sue discese sulla destra. David non lo prende mai e viene sostituito.

SCHIAVI 7,5. L’anima della squadra per come corre e lotta in mezzo al campo ma anche per la qualità delle giocate. Mette il suo zampino nell’azione del raddoppio (84’ ZUELLI n.g.).

CAPEZZI 7,5. Regia sempre lucida impreziosita dall’assist sontuoso per il gol del pareggio di Panico (61’ DELLA LATTA 6,5). Entra con lo spirito giusto e da un suo inserimento scaturisce il gol della sicurezza.

CICCONI 7. Quando si accende fa male agli avversari. Impegna più volte il portiere avversario e lo mette in difficoltà con le sue parabole forti e tese (84’ CERRETELLI n.g.).

FINOTTO 7. Encomiabile per generosità e dinamicità. Il pareggio nasce da un pallone recuperato da lui.

PANICO 8. Mattatore della serata. Affonda il Cesena con una doppietta da bomber di razza. Grande stoccatore in occasione del primo gol e rapinatore d’area nel secondo (81’ PALMIERI n.g.).

CAPELLO 7. Meriterebbe il gol sul siluro che sbatte sulla traversa. Gioca molto per la squadra facendosi apprezzare per la capacità di smistare palla e anche di rifinire per i compagni.

ALL. CALABRO 8. Dopo la Torres affonda anche il Cesena. La sua Carrarese è più forte delle grandi e lo dimostra sul campo.

Gianluca Bondielli