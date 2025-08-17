Le pagelle:. Pattarello a sprazzi. E Ravasio non va

VENTURI 6. Nulla può sul gol ospite. Si supera nella ripresa per evitare il pareggio dei piemontesi.

RENZI 6,5. Spinge tanto e bene, servendo a Chierico la palla per il secondo gol. Peccato per una buona chance sprecata da pochi passi.

GILLI 6. Talvolta impreciso coi piedi, rimedia nel gioco aereo e in marcatura.

CHIOSA 4,5. Tanto grave quanto inatteso, per uno come lui, l’errore che cagione il gol del vantaggio del Bra.

RIGHETTI 6. Qualcosa bene, qualcosa meno. Mette qualche cross interessante in area.

MAWULI 7. Sembra in grande spolvero: chiude, partecipa alla manovra e segna come un attaccante aggiunto (66’ IACCARINO 6. Entra pimpante e mette freschezza).

GUCCIONE 5,5. Regia meno ispirata di altre volte, qualche passaggio azzardato di troppo, come quello che mette in croce Chiosa, e imprecisione anche al tiro.

CHIERICO 7,5. Il gol è una perla: finge di allargare su Tavernelli, se la sposta sul destro e insacca con un destro potente e preciso. Il tutto in un fazzoletto, al limite dell’area. Tanta legna anche prima e dopo (78’ MELI 6. Buon debutto).

PATTARELLO 6,5 (nella foto). Va a sprazzi e comunque sfiora il gol con il suo sinistro brevettato che bacia il palo. Quando si accende spacca la difesa in due. (84’ DELL’AQUILA sv).

RAVASIO 5. Nuova stagione, vecchie grane. Tanto lavoro positivo per la squadra, ma nessun tiro in porta (66’ CIANCI 6. Gestisce tanti palloni e conclude in porta. Vivo).

TAVERNELLI 5,5. Un po’ confusionario, meno incisivo del solito. Ma lo spunto c’è (78’ VARELA 6. Un quarto d’ora tonico).