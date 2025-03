Le pagelle. Pescicani tra i migliori. Achy sfiora il bersaglio grosso. Giannetti e Mastalli impalpabili. Galligani non punge

STACCHIOTTI 6 Qualche errore di posizionamento (vedi gol) e qualche buon intervento.

MOROSI 6 Pochi fronzoli in difesa visto che il Terranuova spesso attacca dalla sua parte. Poco preciso in fase di appoggio.

ACHY 6 Va vicino al gol (nella foto) in almeno due situazioni, la seconda clamorosa. In difesa concede poco.

BIANCON 6 Bel duello con Iaiunese. Anche lui poco reattivo però nel finale.

CAVALLARI 5,5 In una posizione nuova fatica a trovare le misure e questo lo rende stranamente molto nervoso. Si perde Sacconi sul gol dell’1-1.

PESCICANI 6,5 Torna titolare dopo mesi in naftalina e gioca una bella gara, con inserimenti continui e tanta corsa. Qualche errore di misura ma resta uno dei migliori.

SUPLJA 6 In campo nel finale e da ex, sembra piuttosto nervoso nei confronti dei vecchi compagni.

BIANCHI 6 Svolge il suo compito con attenzione tattica seppur con poca brillantezza.

FARNETI 6,5 Buon primo tempo, con un gol sfiorato e il salvataggio sulla linea. Maluccio invece il secondo con tanti errori.

MASTALLI 5,5 Entra in una fase di stanca della gara e contribuisce al brutto finale del Siena.

CANDIDO 6 Pericoloso al tiro da fuori e negli inserimenti. Ma un po’ discontinuo all’interno della gara.

GIANNETTI 5 Dispiace perché l’impegno è evidente. Ma non riesce ad incidere.

GALLIGANI 5,5 Buon inizio, si allontana dalla partita col passare dei minuti.

SEMPRINI 5 Vedi Giannetti con l’aggravante di una buona situazione non sfruttata.

BOCCARDI 7 Nettamente il migliore come spesso accade ultimamente.

MASINI 5,5 Si impegna tanto ma non sfonda.

ALL. MAGRINI 5,5 Col senno di poi i cambi non sono sembrati azzeccatissimi. Ma se i gol non arrivano neanche sulla linea non è colpa sua.

ARBITRO RINALDI 5,5 Tanti gli episodi da rivedere in una gara spigolosa. g.d.l.