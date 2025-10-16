Le pagelle. Picchi e l’autore del pareggio sono i migliori
MILAN: 6. Normale lavoro. Nessuna colpa sul gol. VENANZI: 6. Non parte bene e si fa saltare due volte da Galligani....
MILAN: 6. Normale lavoro. Nessuna colpa sul gol.
VENANZI: 6. Non parte bene e si fa saltare due volte da Galligani. Poi prende le giuste misure, ma nel finale cala e il bianconero lo sovrasta.
PUPESCHI: 6. Contiene bene Pegollo, quasi mai pericoloso, tranne sul gol.
SANTERAMO: 6. Spesso sui calci piazzati prova a cercare il gol. Al centro della difesa è molto attento.
LORENZINI: 6. Prova a spingere, ma non riesce a mettere cross interessanti. Esce spesso palla al piede.
BARTOLOTTA: 6. Recupera diversi palloni e prova ad incunearsi nella difesa bianconera.
PICCHI: 6,5. Uno dei migliori in mediana. Peccato per la conclusione deviata da Piazze, perché poteva essere un’occasione pericolosa.
PALMA: 6. Svolge il suo compito senza grandi sbavature. CAGGIANESE: 5,5. Poco incisivo. Commette errori, spesso anche banali.
PIAZZE: 6-. Fa a sportellate, ma l’arbitro lascia giocare molto. Non riesce a creare occasioni pericolose.
RIAD: 6,5. Si "immamora" troppo palla al piede e si lascia andare a qualche tocco di tacco di troppo. Ma si fa trovare al posto giusto in occasione del pari.
MAGGIARI, C. RUSSO, RAGGHIANTI e MAURO: sv. Entrano per dare energia.
VIAREGGIO
Nucci 6.5; Belluomini 6, D’Alessandro 6, Bertacca 6.5, Ivani 6,5; Baroni 5.5, Lollo 6, G. Gabrielli 5.5; Tieu 6 (Apolloni 6.5), Pegollo 6.5 (Morelli sv), Galligani 6,5.
Al. Lomb.
Continua a leggere tutte le notizie di sport su