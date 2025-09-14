LE PAGELLE. Pretato sicuro. La grande foga di Manfredonia

VANNUCCHI 6. Attento sull’unica vera parata compiuta, nel primo tempo su Capac.

PERRETTA 6. Ha il suo bel daffare per contenere Longobardi.

PRETATO 6,5. Sicuro nelle chiusure, al 33’ sventa una situazione pericolosa in area.

VONA 6. Efficace, anche se ricorre spesso al fallo.

MIGLIARDI 5,5. Primo tempo con qualche errore grossolano in disimpegno.

LADINETTI 7,5. Tiene in mano la squadra, è ovunque e segna il rigore dell’1-0. Il migliore in campo per distacco.

MANFREDONIA 6,5. Il voto è la media tra la grande foga che ci mette e la bassa precisione nei passaggi. Ha il merito di procurarsi il rigore.

POLIZZI 6 Nell’opaco primo tempo generale, prova a dare un po’ di luce.

BATTIMELLI (1’ st) 5,5. Non sfrutta un paio di buone occasioni che gli capitano.

FAGGI 6. Al debutto con la casacca granata, va meglio nella ripresa, nella quale sfiora anche il gol.

PIETRELLI (45’ st) s.v. Gioca il lunghissimo recupero.

IANESI 5,5 Pochi guizzi, sa fare assai meglio.

NABIAN (1’ st) 6. Entra a sinistra dell’attacco e agita le acque nella difesa riminese.

GUEYE (54’ st) sv.

VITALI 6. Lo salva il gol segnato, importantissimo per i 3 punti. Per il resto sbaglia più del dovuto e si accende a sprazzi.

All. MENICHINI 6. Cose positive: la vittoria e la giocata della card che porta al rigore. Cose negative: il fiacco primo tempo e la scelta del reparto offensivo, mai pericoloso. Si becca anche un’epsulsione.

s.l.