LE PAGELLE. Prova opaca, solo. Rizzo Pinna si stacca. Tante insufficienze

CHIORRA: 6-. E’ costretto a compiere qualche parata importante per evitare un passivo più pesante. Si addentra in un dribbling di troppo, ma, per fortuna, la Vis Pesaro non riesce a segnare.

ALAGNA: 5. Sbaglia un po’ troppi passaggi e non riesce a giocare in scioltezza com’è abituato a fare. Soffre la "verve" degli attaccanti marchigiani.

SABBIONE: 5,5. Deve sostituire capitan Tiritiello e non è un compito facile. Si fa soffiare la palla da Pucciarelli subito in avvio di partita, ma Chiorra ci mette la pezza.

BENASSAI: 5,5. Commette l’errore che origina il rigore, trattenendo per la maglia vistosamente Sylla. Ma si vede che non gioca in tranquillità per il problema causato dalla pubalgia.

DE MARIA: 5,5. Prova a spingere e a mettere al centro cross non sempre precisi, ma anche lui non riesce ad esprimersi come sa fare.

GUCHER: 6. L’unico che prova ad accendere la luce, in un sabato pomeriggio grigio e freddo.

CANGIANIELLO: 5,5. Cerca di interrompere il gioco degli avversari, ma non sempre ci riesce ed anche lui finisce nella gabbia marchigiana.

QUIRINI: 6. Gioca in un ruolo nuovo per lui e, sul finale del primo tempo, di testa, ha l’occasione per accorciare le distanze, ma il suo colpo termina alto.

RUSSO: 5,5. Ci prova fino alla fine, ma non è preciso e Polverino gli nega il gol in almeno due occasioni.

GUADAGNI: 5,5. Anche lui non riesce a pungere come dovrebbe.

MAGNAGHI: 5,5. Gli arrivano poche palle giocabili. Peccato, perché colpisce la traversa in avvio di partita.

RIZZO PINNA: 6,5. Entra ad inizio secondo tempo e cambia il volto alla partita. Con il suo gol prova a riaprire la strada alla sua squadra, lotta e ci crede fino alla fine. L’unico che merita l’ampia sufficienza.

DJIBRIL, ROMERO: sv. Entrano per dare il loro contributo e per provare a cercare il gol del pareggio.

A. L.