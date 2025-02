Le pagelle. Quattro parate strepitose di Sorzi, ma quel 2-0.... Bene Saporetti: entra e si procura il penalty

SORZI 6,5. Meriterebbe almeno un punto in più perché se finisce solo 2-1 il merito è di almeno quattro sue clamorose parate (strepitosa quella da terra su Carpani in area picocla). Però la con conclusione di Carpani del 2-0, quella che manda i biancorossi al tappeto, gli passa sotto la pancia sul suo palo.

ROSSINI 6. Marsura è on fire solo in avvio, poi scala a sinistra per limitare Silipo. Mette un cross al bacio di l’occasione di Gerbi, fra gli ultimi a mollare.

ZAGNONI 6. Aiuta su Corazza con qualche licenza da brivido in impostazione.

PANELLI 5,5. Una paura in avvivo quando va a terra e si tiene la spalla dopo aver chiuso su Marsura. Gara di sostanza ’sporcata’ da quel mancato rinvio da cui nasce la rete del 2-0.

VERZA 5. In evidente difficoltà su Silipo, dopo 16’ Serpini lo dirotta a destra ma da lì l’Ascoli crea tre occasioni di fila fra cui il gol. Ammonito, resta dentro all’intervallo. (1’st Rigo 5,5. Debutto e subito potrebbe fare meglio sulla palla che arriva dalle sue parti nel gol di Carpani, cresce alla distanza).

CASARINI 5. Il ’leone’ visto con la Spal resta in gabbia, non tocca palla e viaggia a vuoto fino al cambio. (8’st Sall 6. Quando entra è argento vivo, si danna e produce palloni, nel finale più sfortunato che colpevole su quella palla che poteva diventare il 2-2 ma che gli sbatte addosso da due passi).

CONTILIANO 5,5. Poco cercato, poco nel vivo, combatte ma non spicca mai.

FIGOLI 5,5. Contributo minimo nella battaglia, poco pericoloso nel ribaltamento. (35’st Stanzani sv).

PULETTO 5. Cerca spazio e posizione senza trovarla. (17’st Campagna 6. Ci mette gamba per provare ad alzare il ritmo).

CORTESI 6,5. Meglio da trequartista nella ripresa che da punta. Freddo nel rigore, l’Ascoli lo soffre sempre.

GERBI 6. Sue le uniche due conclusioni degne di nota prima del gol di Cortesi. (17’st Saporetti 6,5. Entra con lo spirito giusto sullo 0-2, nel finale si procura il rigore e innesca la palla gol del possibile 2-2).

d.s.