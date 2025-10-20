Le pagelle. Risaliti combatte, bene Cesari. Rossetti cerca il guizzo ma non c’è
Fantoni 6: niente può sulle reti dei biancorossi. Intervento degno di nota invece sulla conclusione di Sborgi.
Iacoponi 5,5: torna dal 1’ per sostituire l’assente Berizzi. Non convince.
Risaliti 6: battaglia con Ngom nel primo tempo, poi con Bruni.
Corsa 6: nelle rare sortite offensive del Terranuova Traiana appare sicuro, in particolare sui contrasti aerei.
Zanon 5: protagonista in negativo in occasione dell’1-0 degli avversari. (Dal 57’ Rinaldini 5,5: la voglia di fare c’è, ma manca la qualità nelle giocate).
Cesari 6,5: fra i più vivi dei suoi. Bene in entrambe le fasi. (Dal 71’ Limberti 6: una conclusione alta di poco e una serie di cross).
Cela 5,5: ci mette aggressività e dinamismo, non precisione. (Dal 70’ Verde 6: entra nel momento più duro e prova a fare quel che può).
D’Orsi 5,5: viene spesso coinvolto dai compagni, ma non riesce a ripagare la fiducia. (Dall’82’ Mencagli sv).
Greselin 5: si vede pochissimo. Non è assolutamente incisivo. (Dal 95’ Atzeni sv).
Gioè 6: gara difficile per il numero 9 biancazzurro. Poi nel finale si accende: prima sfiora il 2-1 con una gran giocata, poi lo trova dal dischetto.
Rossetti 5,5: prova a suonare la carica nei momenti difficoltà, come già accaduto una settimana fa. Ma stavolta il guizzo non arriva.
Venturi 5: il suo Prato fatica a rendersi pericoloso e subisce due reti da una squadra che finora ne aveva siglate quattro in tutto il campionato.
