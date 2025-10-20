Acquista il giornale
Acquista il giornale
  1. Home
  2. Sport Locali
  3. Calcio
  4. Le pagelle. Risaliti combatte, bene Cesari. Rossetti cerca il guizzo ma non c’è

Le pagelle. Risaliti combatte, bene Cesari. Rossetti cerca il guizzo ma non c’è

Fantoni 6: niente può sulle reti dei biancorossi. Intervento degno di nota invece sulla conclusione di Sborgi. Iacoponi 5,5: torna...

di FRANCESCO BOCCHINI
20 ottobre 2025
XWhatsAppPrint

Fantoni 6: niente può sulle reti dei biancorossi. Intervento degno di nota invece sulla conclusione di Sborgi.

Iacoponi 5,5: torna dal 1’ per sostituire l’assente Berizzi. Non convince.

Risaliti 6: battaglia con Ngom nel primo tempo, poi con Bruni.

Corsa 6: nelle rare sortite offensive del Terranuova Traiana appare sicuro, in particolare sui contrasti aerei.

Zanon 5: protagonista in negativo in occasione dell’1-0 degli avversari. (Dal 57’ Rinaldini 5,5: la voglia di fare c’è, ma manca la qualità nelle giocate).

Cesari 6,5: fra i più vivi dei suoi. Bene in entrambe le fasi. (Dal 71’ Limberti 6: una conclusione alta di poco e una serie di cross).

Cela 5,5: ci mette aggressività e dinamismo, non precisione. (Dal 70’ Verde 6: entra nel momento più duro e prova a fare quel che può).

D’Orsi 5,5: viene spesso coinvolto dai compagni, ma non riesce a ripagare la fiducia. (Dall’82’ Mencagli sv).

Greselin 5: si vede pochissimo. Non è assolutamente incisivo. (Dal 95’ Atzeni sv).

Gioè 6: gara difficile per il numero 9 biancazzurro. Poi nel finale si accende: prima sfiora il 2-1 con una gran giocata, poi lo trova dal dischetto.

Rossetti 5,5: prova a suonare la carica nei momenti difficoltà, come già accaduto una settimana fa. Ma stavolta il guizzo non arriva.

Venturi 5: il suo Prato fatica a rendersi pericoloso e subisce due reti da una squadra che finora ne aveva siglate quattro in tutto il campionato.

© Riproduzione riservata

Continua a leggere tutte le notizie di sport su