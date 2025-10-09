Le pagelle: Rossi è sempre in movimento, Bastianelli mostra personalità, Alagna sbaglia un rigore. Campagna un pericolo costante tra le linee

ARLANCH 6 Sul gol tenta l’uscita disperata ma non è lui il colpevole. Per il resto non mi viene mai chiamato in causa.

ACCARDI 6 Al rientro dopo oltre un mese, gioca un match sicuro e senza commettere sbavature (dal 6’ st GENNARI 6 Anche da terzo di sinistra fa valere la sua esperienza in tutte le situazioni di gioco).

POLVANI 5,5 Si fa ingannare da Mocanu in occasione dell’1-0: un errore che da lui non si aspetti. Dopo però non sbaglia più niente.

VENTURINI 6 Viene sollecitato spesso dai rapidi attaccanti amaranto, non sempre è preciso nelle chiusura ma complessivamente se la cava bene.

BASTIANELLI 6,5 Novanta minuti in cui prova a farsi vedere con qualche accelerazione sulla destra, mostrando buona dose di personalità.

CAMPAGNA 7 Ancora una volta uno dei migliori nelle file arancioni. Pennella il cross del pareggio e coi suoi movimenti tra le linee è sempre pericoloso (dal 31’ st BIAGI 6 Uno spezzone utile per riprendere confidenza col campo).

MALDONADO 6 Pomeriggio di ordinaria amministrazione per il numero venti, sostituito a inizio ripresa (dal 6’ st SCIORTINO 6 Gestisce le geometrie in mediana con tranquillità, dando ordine dalla manovra arancione).

ROSSI 7 Si inserisce perfettamente in area e firma la rete dell’1-1. Ma è utile anche in molte altre circostanze, sia col pallone tra i piedi che senza.

PELLEGRINO 6 Il Tau non spinge molto dalle sue parti e il numero tre non ha problemi a contenere le offensive avversarie (dal 41’ st BOSCHETTI SV).

DIALLO 7,5 Sale in cattedra nella ripresa, dominando tutti i duelli e siglando la doppietta che mette in ghiaccio la qualificazione ai sedicesimi.

ALAGNA 5,5 sbaglia il rigore e tanto altro (dal 16’ st RUSSO 6 Lotta coi difensori amaranto, ma non riesce a trovare un guizzo dei suoi).

ANDREUCCI 6,5 Dà minutaggio a giocatori meno impegnati, ma la sua Pistoiese gioca comunque un match positivo. Promosso a pieni voti anche il tecnico.

