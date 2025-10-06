Le pagelle. Russo, Diallo e Pinzauti, così no. Ma la difesa resta una garanzia
ARLANCH 6,5. Torna in campo dopo tre panchine e dice di no a Ghidini due volte in pochi minuti nel primo tempo.
COSTA PISANI 6,5. Nonostante la giovane età si conferma con un’altra prova di carattere e personalità. In crescita.
GENNARI 6,5. Anche per lui l’ennesima prestazione impeccabile o quasi. Dominatore assoluto sui palloni alti.
VENTURINI 6. Seconda titolarità di fila, va vicinissimo alla rete con un gran tiro che colpisce in pieno la traversa a inizio gara.
BASTIANELLI 6. Impegno e voglia di mettersi in mostra non gli mancano: nel complesso gioca una gara sufficiente (dal 16’ st PELLEGRINO 6. Tanta voglia e un paio di cross interessanti).
ALLUCI 5,5. Non sempre preciso quando ha la palla tra i piedi. Commette anche qualche fallo di troppo in mezzo al campo (dal 46’ st SCIORTINO SV).
MALDONADO 6. Candidato numero uno quando c’è da impostare l’azione. Da fermo stavolta non lascia il segno (dal 30’ st ROSSI 6. Prova a dire la sua).
BOSCHETTI 6. Sta ritrovando progressivamente la giusta condizione fisica. Difficile chiedergli di più in questo momento (dal 16’ st CAMPAGNA 6. Da esterno lo si vede pochissimo, ma crea comunque un’importante palla gol).
RUSSO 5. Inizia positivamente colpendo la base del palo, ma nel secondo tempo cala drasticamente di rendimento commettendo molti errori di misura e incaponendosi sulla fascia.
DIALLO 5. Fa a sportellate coi difensori, il problema è che in area di rigore è pressoché nullo quando c’è da calciare (dal 16’ st ALAGNA 6. Porta quanto meno un po’ di brio all’appannato attacco arancione).
PINZAUTI 5. Nella ripresa ha sui piedi il pallone del vantaggio, ma da ottima posizione il capitano arancione non trova lo specchio dello porta.
ALL. ANDREUCCI 5,5. Stavolta non convincono i cambi. Campagna da esterno non si vede mai, mentre Diallo poteva rimanere in campo qualche minuto in più per avere maggior peso offensivo.
M.F.
