Le pagelle: Saber impreciso ed espulso, partita no per Corazza. Grande impatto invece di Donnarumma. Serata da ricordare per il match winner, brilla anche Prestia

Pisseri 6: parte con un rinvio sbilenco, ma si rifà con una bella uscita su Cicconi lanciato a rete. La Carrarese tira poco nello specchio e lui tutto sommato passa una serata tranquilla. Incolpevole sul gol.

Ciofi 6,5: chiamato in extremis a sostituire Piacentini, si fa trovare pronto. Dalla sua parte pochi pericoli, un liscio nella ripresa, che per poco non fa gioire i toscani, unico neo.

Prestia 7: gli avversari la mettono sul fisico ed è musica per le sue orecchie. Come sempre pochi fronzoli e nervi saldi, soprattutto nel finale quando i gialloblu tentano il tutto per tutto.

Silvestri 6,5: si dimentica Belloni nella prima occasione della Carrarese, uica sbavatura in 90’ giocati senza risparmiarsi.

David 6: un po’ timido nel cercare la profondità. La Carrarese comunque da quella parte non spinge con convinzione ed alla fine se la cava.

Pierozzi 6: concreto e diligente, rispetta le consegne.

De Rose 6,5: chirurgico nel rompere le trame rivali, meno preciso quando deve far ripartire l’azione, ma il suo apporto è prezioso, specie quando l’avversaria cerca di alzare la voce.

Saber 5 (foto): meno precipitoso e più riflessivo del solito. Serve un pallone al bacio per la prima rete e aggiunge alcune giocate interessanti ma fallisce in zona gol. Insufficiente per la sceneggiata che gli costa il rosso dalla panchina.

Berti 6: quando entra c’è bisogno più di sciabola che fioretto e lui si adegua. Spenda anche un’ammonizione pur di frenare l’avanzata gialloblù.

Francesconi 6,5: inizia con il piglio giusto. Cattivo in interdizioni e pronto nel ripartire. Bleve gli nega il gol e sarebbe stato un gran gol.

Adamo 6,5: padrone della fascia sia quando c’è da coprire che quando c’è da fare male. Si permette però qualche leggerezza in fase difensiva.

Donnarumma 7: giocate da brasiliano vecchio stampo. Impatto più che positivo sulla partita, con lui la fascia sinistra acquista verve.

Kargbo 7,5: due gol più alcune discese travolgenti per una serata da ricordare. Spalle girate alla porta fatica parecchio, in campo aperto invece si esprime alla grande, ma questa non è una novità. Manca un po’ di precisione in più nelle giocate.

Ogunseye 5: un suo errore a centrocampo dà il la al gol che rimette in partita la Carrarese.

Corazza 5,5: si mette a servizio dei compagni, lotta e rincorre gli avversari, ma non è il suo pane. Chiude senza tirare in porta.

Andrea Baraghini