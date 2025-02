Le pagelle. Sall, gol divorato. Campagna non trova la posizione

SORZI 6. Le uniche due parate sono su Frey, roba da ordinaria amministrazione. Da Pozzo lo infila con una bordata dal dischetto su cui non può nulla.

ROSSINI 6. In accompagnamento costante alla manovra offensiva biancorossa, è fra i più pericolosi in area, ma il primo gol in biancorosso è ancora rinviato. Manda alto di testa da due passi nel primo tempo, poi serve un’ottima palla che Fossati non sfrutta e infine colpisce troppo centrale a inizio ripresa col collo destro. (38’st Stanzani sv).

ZAGNONI 6. Senza riferimenti centrali veri e propri lui e Panelli devono un po’ galleggiare in cerca di un duello.

PANELLI 6. Sicuro di testa, mette in porta Sall con una palla geniale in avvio.

RIGO 6. Frey lo costringe a restare sulla difensiva, limite le scorribande oltre la metacampo al minimo.

AMAYAH 6,5. Conferma l’ottimo momento di forma con un’ora ad alta intensità, recupera e reimposta con qualità. Colpito a un dito del piede prima del riposo, esce prima del dovuto. (32’st Casarini 5,5. Perde una palla sanguinosa nel finale, una girata sballata è l’ultima chance biancorossa).

MANDELLI 6. Il rientro dopo quasi 3 mesi è poco fortunato, anche se nell’ora in cui rimane in campo si rivedono sprazzi del leader, con un paio di apertura geniali. Non riesce a rincorrere Bacchin nell’azione del gol senese. (32’st Saporetti 5,5. Altro ingresso senza acuti, sembra sempre più sfiduciato).

CAMPAGNA 5,5. Fatica a trovare la posizione giusta per 45’, sale un po’ di tono nella ripresa.

CORTESI 6. Tutte le azioni più pericolose passano dai suoi piedi, anche se con esiti altalenanti. Reclama due rigori su cui Vingo sorvola.

FOSSATI 6. Tanta corsa e qualche sprazzo di qualità, ma non trova la stoccata giusta, come in area quando Rossini gli mette una palla d’oro sul dischetto prima del riposo. (38’st Verza sv).

SALL 5,5. Difficile giudicare la sua gara, fatta si errori clamorosi e di giocate superlative. Fra i primi il gol che si divora in avvio messo in porta da Panelli, quando si allarga troppo e Boer lo chiude a tu per tu, oppure il mancato impatto sul pallone prima del riposo su invito di Fossati; fra le seconde la grande giocata che si inventa quando col destro spara nel sette fermato dal legno. (25’st Gerbi 5,5. Tradito dalla troppa fretta, gestisce male due palloni invitanti).

Davide Setti