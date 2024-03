LE PAGELLE. Saporetti scatenato. Segna e inventa

LORENZI 6,5. Due bei balzi su Ruffo Luci e Biondelli. VERZA 7. L’assist per il 2-0 di Saporetti certifica una gara intensa.

ROSSINI 7. Mette la museruola a Trombetta anche con le ’cattive’.

CALANCA 7. Forgia la gara 100 in biancorosso con tante ottime chiusure.

CECOTTI 6. Cavacchioli lo beffa sul gol. Sostanza.

TENTONI 6,5. È il fulcro dell’assalto ’alto’ sui portatori del Corticella. (26’st Forapani 6. Porta il suo mattone).

MANDELLI 6. Regia di qualità.

ROSSI 6,5. Lascia il segno con i suoi cingoli, sfiorando tre volte il gol.

CORTESI 7,5. La sblocca con uno stacco da basket, fa ammattire Cudini con la sua qualità. (38’st Sall 6. Prezioso col sacrificio).

SAPORETTI 8. Gioco di prestigio per l’assist dell’1-0, solita posizione perfetta per il gol numero 17, mette in porta anche Beretta. (41’st Zucchini sv).

LARHRIB 6,5. Quando parte non lo prende nessuno. (29’st Beretta 6. Ingresso positivo al netto del gol mangiato).

d.s.