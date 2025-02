LE PAGELLE. Saporiti il migliore. Bene il match-winner. Prova di orgoglio

MELGRATI: 6,5. A parte l’episodio del gol, poi, per il resto, è sempre sicuro e preciso.

GUCHER: 6,5. Gioca ancora una volta in difesa ed è una garanzia. Non fa sconti a nessuno. Rimedia un cartellino giallo.

DA SILVA: 6,5. Al suo debutto con la maglia rossonera, l’ex dell’Akragas, al centro della difesa, argina bene gli avversari.

RIZZO: 6,5. Dopo l’errore sul gol, si riscatta con una buona prestazione, senza ulteriori grandi sbavature.

GEMIGNANI: 6,5. Spinge molto sulla sua fascia e mette al centro dei buoni cross.

TUMBARELLO: 7. Il capitano, nel momento della difficoltà, prende per mano la squadra, la tiene unita e la spinge verso la vittoria con un’ottima prova personale.

VISCONTI: 6,5. Finalmente si è rivisto il giocatore che conosciamo che ha saputo giocare una buona gara.

CATANESE: 6,5. Lotta molto e rimedia anche qualche fallo interessante.

ANTONI: 6,5. Nel finale viene trattenuto platealmente in area di rigore, ma il direttore di gara fa cenno di proseguire.

SAPORITI: 7,5. Il migliore in campo; gioca una partita di grande esperienza. Cerca il gol su punizione e, per un soffio, non ci riesce. La gioia della rete gliela nega anche la traversa.

MAGNAGHI: 7. Una partita maiuscola, di sacrificio. Nel secondo tempo sale in cattedra e trova un gran bel gol del pareggio. Sul raddoppio si fa trovare pronto per spizzicare la palla di testa e metterla sul secondo palo.

BENEDETTI: 6,5. Entra ad inizio ripresa e si piazza al centro della difesa e, con la sua esperienza, nulla concede agli avversari.

SELVINI, GALLI, CARTANO: sv. Gorgone li manda in campo per far respirare la squadra ed anche loro danno il loro contributo alla vittoria.

Al. Lomb.