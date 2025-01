Le pAGELLE. Si salva Giovane. Molte insufficenze, meglio i sostituti

CHIORRA 5,5. Sbaglia l’uscita lasciando la porta sguarnita in occasione del primo gol. Si riscatta solo in parte evitando il terzo su Adorante.

COPPOLARO 5,5. Rientra ma si rifà male dopo solo 4 minuti. Resta in campo un tempo poi viene sostituito all’intervallo (46’ OLIANA 6. Una ripresa giocata con applicazione e diligenza).

ILLANES 5. Si perde Adorante sul 2-0 e in generale non convince sia in marcatura che in impostazione.

IMPERIALE 5. Si gira facendosi scartare all’interno da Adorante nel raddoppio.

ZANON 5,5. Non rinuncia mai a spingere sulla destra anche se difetta in precisione (81’ BOUAH n.g.).

SCHIAVI 6. Scarico e a corto di idee per gran parte della gara ma riaccende la squadra con la gran giocata che gli vale il gol.

GIOVANE 6. Dinamico e propositivo, è lui che regge a lungo il peso del centrocampo.

CICCONI 5. Soffre le percussioni di Floriani Mussolini e nelle poche volte che riesce a ribaltare l’azione sbaglia la giocata (74’ BELLONI 6. Un buon impatto sul match).

PALMIERI 5. Torna ad avere una chance da titolare ma non la sfrutta. Impalpabile (58’ CHERUBINI 6. Col suo brio vivacizza la fase offensiva).

SHPENDI 5,5. Cresce alla distanza entrando di più nel vivo del gioco nella ripresa.

FINOTTO 5,5. Un colpo di testa a lato e qualche buona protezione di palla in un’ora di gioco che lo ha visto poco sollecitato (58’ CERRI 5. Non riesce a vincere duelli nell’area avversaria).

All. CALABRO 5. Pessimo primo tempo di una Carrarese che prende due gol evitabili e non tira mai in porta. Apprezzabile la reazione nel finale.

Gian. Bond.