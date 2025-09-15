LE PAGELLE. Solo Palo e Sansaro sotto tono, gli altri tutti sufficienti

MILAN: 6. Non è chiamato quasi mai a compiere interventi salva-risultato. Preciso e sicuro.

VENANZI: 6. Spinge quando lo deve fare sulla corsia e prova la conclusione, ma non è fortunato.

ROTONDO: 6. Nel finale si prende un grosso rischio atterrando Ferrara al limite dell’area. Per il resto una partita attenta.

SANTERAMO: 6. Ha un cliente scomodo come Bouhafa, uno dei più pericolosi, ma riesce a contenerlo bene.

MAURO: 6. Riesce a inserirsi subito bene e a mettersi al servizio della squadra. Già entrato nei meccanismi di Pirozzi.

PALO: 5,5. Sbaglia qualche passaggio di troppo; insicuro e impreciso nei disimpegni.

PICCHI: 6. Al suo ritorno in rossonero regala una buona prestazione. Uno dei più attivi in avanti.

SANSARO: 5,5. Soffre un po’ troppo e non riesce a giocare in scioltezza. Si fa chiudere troppo dagli avversari e non riesce a pungere quando serve.

CAGGIANESE: 6. Soprattuto nel primo tempo si fa vedere molto con delle buone giocate. Riesce a saltare l’uomo e mette al centro buoni cross.

PIAZZE: 6. Ha due occasioni per portare in vantaggio la squadra, ma non è abbastanza preciso. Lotta molto e prova a recuperare palla e a rientrare quando serve.

BARTOLOTTA: 6. Anche lui, come il resto della squadra, bene nel primo tempo e nella fase centrarle del secondo. Poi cala e viene sostituto, ma riesce, comunque, a far vedere buone cose.

GALOTTI, PALMA, MAGGIARI, L. e C. RUSSO: sv. Entrano provando a dare più spinta offensiva. Ma non incidono molto.

Al. Lomb.