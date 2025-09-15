Le pagelle. Somma si riscatta, Vari segna, Nardi e Tosini pericolosi

MICHIELAN 6,5 Di parate vere e proprie non deve compierne, ma è spesso sollecitato a destreggiarsi coi piedi sia dagli avversari che dai compagni. Bravo e sicuro in ogni situazione.

CONTI 6 Dalla sua parte l’Orvietana attacca un po’ solo in avvio. Nel secondo tempo gioca in costante proiezione offensiva dialogando bene con Tosini.

SOMMA 6,5 Dopo la brutta domenica di sette giorni fa, vive una giornata decisamente migliore, pur senza strafare. Controlla bene Caon, giocatore di livello, e fa partire l’azione bianconera da dietro.

ZANONI 6 Confermato sul centrosinistra è attento in difesa e bravo a trovare spesso Vari sulla stessa corsia.

TOSINI 6,5 Il più pericoloso fino al vantaggio con due inserimenti che avrebbero meritato maggiore fortuna. Per essere un 2006 dimostra anche una certa esperienza.

ROSSI 6 Subentra a gara ormai in ghiaccio esordendo così in campionato.

BARBERA 6,5 Leader della mediana a volte rischia troppo la giocata ma è spesso efficace.

MASINI 6 Corre e rincorre gli avversari senza soluzione di continuità e nel primo tempo tenta anche qualche sortita offensiva.

LUCAS 5,5 Avrebbe un paio di potenziali situazioni per fare male ma sbaglia in entrambe le occasioni il primo controllo.

VARI 7,5 Avrebbe meritato il gol già all’esordio in campionato. Quello di ieri è meritato benché forse non del tutto cercato perché sembrava più un cross che un tiro. Propizia anche il raddoppio.

LOCONTE Sv

NARDI 6,5 Pericoloso in un paio di occasioni, avrebbe meritato il gol.

LIPARI 6 Esordio dal primo minuto sufficiente per impegno e costanza nei momenti e per aver contribuito a nell’occasione dell’1-0 a disturbare la visuale del portiere.

CIOFI 6 Aumenta sempre i giri del motore quando subentra.

NOCCIOLI 7 Meritato il gol, alla terza gara di fila in un ruolo non suo. Ha sul destro anche un’altra occasione ma è un po’ egoista.

GIANNETTI Sv Scampoli nel finale.

ALLENATORE LELLI 6,5 Dieci undicesimi sono quelli di sette giorni prima. Stavolta gli episodi girano nel verso giusto.

ARBITRO LOTITO 6 Poco da segnalare, qualche fallo di troppo solo nel primo tempo e sempre ravvisato.

g.d.l.