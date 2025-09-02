Le pagelle. Spini e Motti mai pericolosi
Anacoura 6. Nel 1° tempo è reattivo sull’unico pallone pericoloso che transita nell’area piccola.
Corsinelli 5,5. Non è la sua giornata migliore. Qualche sbavatura, lo condiziona. Dal 27’ st Calandrini, ng.
Scaringi 6. Gli tocca Farinelli, che gioca pochi palloni, ma di qualità. Dal 27’ st Donati, ng.
Esposito 6. C’è bisogno della sua tempra per compattare il reparto arretrato.
Solini 5,5. È una serata di superlavoro visto che gli tocca Simone Saporetti.
Rrapaj 5,5. Deve scendere sulla fascia mancina per alzare la diga a contenimento di Simone Saporetti.
Tenkorang 6. Ha due nitide occasioni da rete nel 1° tempo. Martelli e Menarini gli impediscono di segnare. Dal 14’ st Lonardi 6. Sinistro velenoso ad un soffio dalla rete.
Rossetti 6. Gioca più che altro in copertura. È una partita di quantità, più che di qualità.
Di Marco 5,5. Gli mancano le autostrade. Costretto a ‘lavorare’ nello stretto, qualche volta va fuori giri. Dal 14’ st Zagre 6. Va vicino al pareggio.
Motti 5. Tanto lavoro di sponda lontano dalla porta, ma poca profondità.
Spini 5. Cerca di rendersi utile nei calci da fermo, ma non ha palloni giocabili.
