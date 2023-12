LE PAGELLE. Svetta sugli altri l’autore della rete. Benassai: rosso grave

CHIORRA: 6. Nel primo tempo si salva in un paio di occasioni. Sul gol non può fare niente.

QUIRINI: 6. Prova a spingere un po’ sulla sua corsia, ma non sempre riesce a mettere al centro cross invitanti.

SABBIONE: 6. Spesso prova a saltare l’uomo e per fortuna gli attaccanti amaranto non ne approfittano.

BENASSAI: 5,5. Rimedia un primo giallo e, poi, il secondo che lascia la sua squadra in inferiorità numerica. Si vede che il giocatore non è in perfette condizioni fisiche e fatica a giocare in scioltezza.

DE MARIA: 6. Dai suoi piedi arriva il cross per Russo che, poi, colpirà il palo nel primo tempo. Gioca una partita tutto sommato nella norma.

GUCHER: 6. A centrocamo cerca di rompere il gioco avversario. Negli ultimi minuti va a fare il centrale difensivo, dopo l’espulsione di Benassai.

CANGIANIELLO: 6. Svolge il suo ruolo senza grandi sbavature. Prova a cercare il gol, ma non riesce ad inquadrare la porta.

RUSSO: 6. Molto meglio nel primo tempo, dove, in piena corsa, su cross di De Maria, centra il palo. Peccato, perché poteva sbloccare il match e mandare la squadra al riposo in vantaggio.

RIZZO PINNA: 6,5. Di lui si sono già dette tante cose. E’ il giocatore più in forma della squadra che riesce a riscaldare anche in una serata fredda come quella di ieri. Il suo sesto gol stagionale, il quarto in campionato, corona un’ottima prestazione.

GUADAGNI: 6. Cerca di creare qualche scompliglio nella difesa amaranto, ma riescono a tenerlo abbastanza sotto controllo.

MAGNAGHI: 6. Prova a muoversi e a farsi vedere, ma non riesce a rendersi pericoloso. Cerca il gol di testa, ma la palla termina alta.

YEBOAH, SUEVA, ROMERO, TUMBARELLO: sv. Entrano per dare maggior peso. Yeboah, in occasione del pareggio di Pattarello, si perde l’amaranto.

Al. Lomb.