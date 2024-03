Le pagelle. Tofanari soffre con Forte, Iacoponi non punge

Colombo 5,5. Si gioca la sua chance partendo con un’uscita sfarfallante sul pallone finito poi irrimediabilmente sulla testa di Pane. Poi ci mette tante volte i guanti provvidenzialmente, bacia la traversa, ma quando la frittata era già stata fatta.

Tofanari 5. Serata di complicazioni, anche nelle cose semplici. Forte è la complicazione più grande. Sempre, dal primo all’ultimo minuto.

Gorelli 5,5. Sulla rapidità lo mettono nei guai un po’ tutti gli avanti liguri. Ogni discesa è un brivido. Poi nella sua serata c’è anche qualche salvataggio.

Gigli 6. Alla fine è l’unico del pacchetto arretrato che riesce a farsi riconoscere non in negativo. E tanto basta in una serata nella quale gli avversari hanno avuto sempre troppo campo libero.

Semeraro 5,5. Qualche pericolo di troppo corso, poca spinta quando c’è l’opportunità di guadagnare campo (17’ st Garetto 5,5. Non lascia la sua impronta in un contesto generale nel quale regna spesso la confusione).

Megelaitis 5. Nel suo modo quasi sempre impeccabile di seguire le direttive, seppur scolastiche, incappa in una gara fatta di mille piccoli e grandi errori.

Langella 5. Troise non gli concede un po’ di riposo, ma l’impressione è che lui ne abbia bisogno. Col Sestri, proprio come a Lucca, non fa della lucidità la sua arma migliore (17’ st Delcarro 5,5. Ha sul piede il pallone del pareggio. Non va).

Lamesta 5,5. Funziona a intermittenza in una partita nella quale ci sarebbe stato bisogno dei suoi lampi di genio.

Cernigoi 5,5. Partenza di spinta, a mordere su ogni avversario. Spinta che si esaurisce in fretta (10’ st Ubaldi 6. Pizzica a più riprese la difesa avversaria nel piattume generale).

Iacoponi 5 (nella foto). È generoso, ma a volte anche troppo testardo quando si ostina a voler dribblare anche i fili d’erba sintetica del ’Neri’ (10’ st Malagrida 5,5. Qualche incursione, ma poco più).

Morra 6. Alla fine il suo cerca di farlo sempre. Anche battendo una punizione che avrebbe meritato miglior fortuna.