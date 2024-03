Le pagelle. Tra i biancorossi Donati è il jolly prezioso a tutta fascia. Bianchi è ovunque: si mostra il migliore in campo La Colligiana perde contro il Siena: prestazioni altalenanti dei giocatori, con Donati come migliore in campo. Il Siena si impone con una prestazione solida e un Bianchi in grande spolvero. Arbitraggio regolare.