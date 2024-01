Le pagelle. Tre salvataggi per Meli. Shiba corre veloce. Longobardi inesauribile. Carpani dà tutto

Meli 7 Salva la baracca in almeno tre occasioni. Attento, reattivo, lucido e totalmente senza responsabilità sul gol subito.

Peretti 6 Match di grande attenzione. Pochissime sbavature e anche qualche insidiosa puntata offensiva.

Ricci 6,5 L’esperto difensore rientrava nell’undici titolare ed ha dato un eccellente contributo guidando, da par suo, il reparto.

Shiba 7 Una delle note più liete della giornata. Ha dimostrato anche una buonissima condizione atletica nonostante con il SudTirol, fosse in naftalina. Un elemento su cui contare con un pregevole abbinamento tecnica-gamba.

Veltri 6,5 Decisamente in progresso rispetto a Gubbio. Dinamismo, corsa, ma anche attenzione massima contro avversari di ottimo spessore.

Morrone 6,5 Altra partita di sacrificio, umiltà e feroce grinta in mezzo al campo tra l’altro annullando, o quasi, Hasa e Damiani.

Prisco 5,5 Fino all’espulsione la sua gara era stata discreta seppur macchiata da un errore iniziale. L’intervento che gli costa il rosso è sembrato evidente, ma veniale e invece l’arbitro è stato, a dir poco, impietoso e il giovane centrocampista deve rientrare, quasi incredulo ed inconsolabile, negli spogliatoi.

Carpani 6,5 Ha dato tutto e pure di più sfiancandosi nel correre in lungo e in largo per il campo e uscendo davvero con la lingua di fuori.

Longobardi 7 Inesauribile nella corsa, un autentico uomo-ovunque anche alla ricerca del gol personale e in più anche in fase difensiva è stato sempre presente.

Sbaffo 7,5 Encomiabile e il voto non è tanto e solo per il gol quanto per l’abnegazione che abbiamo ammirato nella ripresa quando si è messo a fare il centrocampista e all’occorrenza pure il difensore.

Melchiorri 6,5 Generosità al top e trascinatore dei compagni. Meriterebbe la soddisfazione personale, ma è solo, crediamo, questione di tempo.