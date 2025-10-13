LE PAGELLE. Una prova opaca. Solo l’autore del gol più che sufficiente
MILAN: 6. Nulla può fare in occasione del gol, per il resto non è chiamato a compiere grandi interventi.
LORENZINI: 6,5. Prova a cercare il gol in due occasioni e la seconda volta, con un gran bel sinistro, batte Gianneschi, siglando l’1 a 0.
PUPESCHI: 6-. In occasione del pareggio del Belvedere ha la sfortuna di farsi saltare dall’attaccante, complice anche un rimbalzo sbagliato della palla.
SANTERAMO: 6 -. Nel primo tempo commette un errore che, per poco, non costa caro.
MAURO: 6-. Assieme a Santeramo si fa soffiare il pallone da Carlotti che, poi, per fortuna sbaglia, solo davanti a Milan.
BARTOLOTTA: 6. Gioca una partita senza grandi errori, ma non riesce a spingere.
PICCHI: 6. Ci prova con qualche conclusione da fuori, ma Gianneschi non gli concede la gioia del gol.
RUSSO: 6. Cerca di rompere il gioco dell’avversario, soprattutto nel secondo tempo, ma non è abbastanza incisivo. Anche lui si affida a qualche conclusione da fuori.
RIAD: 6. Soprattutto nel primo tempo cerca di saltare l’uomo e ci riesce, anche se, qualche volta, si intestardisce troppo. Nella ripresa cala anche lui come il resto della squadra.
RAGGHIANTI: 6. Al suo debutto da titolare si mette al servizio della squadra. Destinato a crescere.
CAGGIANESE: 5,5. Non sempre è lucido e sbaglia qualche passaggio finale che diventa facile preda della difesa grossetana. Gli annullano un gol per off-side.
PALMA, VENANZI, PIAZZE e PALO: sv. Inseriti per portare energie fresche. Al. Lomb.
