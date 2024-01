Le pagelle verdazzurre. Bedini è il migliore per distacco. Ottimo Putzolu largo a sinistra

LAGOMARSINI 6 Impegnato poco. Rischia nel primo tempo su uno scivolone. Bravo poi in due uscite coraggiose.

SALERNO 7 Oramai è diventato il crossatore prediletto per le incornate di Benedetti. Terzino destro dal piede delicato. Un 2004 assai inquadrato.

MANNUCCI 7 Solido leader della difesa che risolve varie situazioni spinose nella sua area. Di testa o di piede là dietro regala interventi salvifici.

COLY 6 Prestazione buona la sua. Tuttavia incappa presto in un giallo condizionante. Il secondo lo spende bene per non far andare in porta l’avversario... anche se forse il fallo comincia prima e su di lui.

IVANI 6,5 Altra gara diligente e combattiva. Spinge e aiuta. Però rischia grosso sul fallo che probabilmente era da rigore. (dall’86’ Nannetti s.v.)

BEDINI 8 Migliore in campo per distacco. Per il suo essere ovunque nel campo. Corre tantissimo e lavora infinità di palloni senza sbagliare nulla. Prende tutte le seconde palle oltre a battere ogni piazzato.

GRANAIOLA 6 Il capitano gioca una partita “normale“ senza strafare né rubare l’occhio. (dal 77’ Simonetti 7 Il suo ingresso è molto importante in un momento assai delicato della sfida. Si segnala subito per due interventi difensivi determinanti con un colpo di testa risolutivo ed una lettura di posizionamento da play di spessore quale si sa che è)

BRUGOGNONE 7 Finalmente si rivede il vero "Brugo" che era tanto mancato a dicembre. Pimpante e coraggioso nel provare le giocate e nell’essere sempre coinvolto attivamente nella manovra. (dall’89’ De Ferdinando s.v.)

PUTZOLU 7,5 Sorprende in positivo per quanto e come riesce ad incidere in un ruolo in cui non si era quasi mai visto, da esterno alto a sinistra (... anche se spesso lavora in pratica da mezz’ala aperta). Colpisce pure una traversa e tocca un’enormità di palloni, facendo sponde e ripulendo tante situazioni sempre con qualità. (dal 72’ Loporcaro 6 Entra senza lasciare il segno)

MUGELLI 6,5 Parte largo a sinistra ma poi viene messo presto più centrale a svariare attorno a Benedetti. Ci prova al tiro e con passaggi azzeccati. (dall’83’ Maccabruni s.v.)

BENEDETTI 7 Segna subito, a modo suo. Bomber vero. Poi sfiora il raddoppio e aiuta.

ALL. AMOROSO 7 Fa l’11° risultato utile di fila e va primo.

Simone Ferro