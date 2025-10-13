Le pagelle verdazzurre. Il migliore in campo è Muhic. Grande gara di Pani da terzino

LAGOMARSINI 6 Di parate "vere" non deve farne. Lo graziano sottomisura prima Arrighini e poi Boganini con mancini sbilenchi. Colleziona il 4° clean-sheet in 7 giornate di campionato. E grande traccia di piede a trovar libero Bedini nel corso del secondo tempo.

PUCCI 6 Da quarto di destra di una difesa molto solida fa il suo, giocando piuttosto bloccato e spingendo assai poco.

MANNUCCI 6,5 Solito governatore della difesa. Di testa le prende tutte... e intavola tanti duelli rusticani corpo a corpo con Arrighini, vincendoli quasi tutti. È sempre "in partita".

BAJIC 6,5 Idem come sopra per Mannucci. Forte fisicamente e molto solido in marcatura sull’uomo. "Cattivo" al punto giusto, sfiora pure il gol centrando in pieno il palo al 24’, sullo 0-0. Pretoriano.

PANI 7 Nella convincente retroguardia seravezzina stavolta è lui quello che ruba di più l’occhio, anche perché adattato nel ruolo non suo di terzino sinistro della linea a quattro. Non ha sbagliato quasi niente. Ottime letture e diagonali, con tanti intercetti ben fatti.

BEDINI 6,5 La "pasta" del giocatore oramai è ben nota e si vede sempre. Non arriva mai al tiro stavolta... ma lotta e aiuta, spezzando la manovra nemica e facendo ripartir la sua.

MUHIC 7 Il migliore in campo per quantità di palloni giocati. Amministra il possesso con enorme intelligenza tattica. Gioca di posizione, ordinato e sempre facendosi trovare nella posizione giusta. Scalate, "soccorsi" e gioco semplice a massimo due tocchi. Gran bel mediano.(dall’82’ Lecini s.v.)

FABRI 7 Si evince lo spessore del giocatore "che brilla di luce propria". Si accende però ancora un po’ troppo a corrente alternata. Ma ha la giocata risolutiva. E anche stavolta, come già a Cannara, il gol-partita è suo. Ha spunto... e salta l’uomo. (dal 93’ Cupani s.v.)

VANZULLI 6 Voto "di stima" per quanto si sbatte facendo un gran lavoro tattico su Tacconi. Alla lunga però perde lucidità... e finisce coi crampi. (dall’82’ Mattioli s.v.)

FONTANAROSA 5,5 Non sfrutta l’occasione dall’inizio. A volte è precipitoso. Ma ha "garra" giusta per dire la sua. (dal 70’ Sforzi 6 Utilissimo)

LEPRI 6 Sarebbe da 5,5 anche lui, per quell’aria sempre da "vorrei ma non posso". Il mezzo voto in più è perché avvia l’azione del gol. (dal 70’ Spatari 6 Prende un palo)

S.F.