Le pagelle verdazzurre. Mannucci e Pani sono statuari. Fontanarosa entra sempre bene

LAGOMARSINI 6 Domenica di ordinaria amministrazione per lui. Tocca molti più palloni coi piedi che con le mani.

PUCCI 6 Il fisicato classe 2007 torna a giocare come quinto di destra, dopo aver fatto il centrale di sinistra a Cannara. Si alza spesso e gioca larghissimo. Nei duelli corpo a corpo è un osso duro. Deve migliorare tecnicamente.

L. MOSTI 6 Da uno con le sue qualità ci si aspetto sempre tanto. In battaglia c’è sempre, con l’elmetto. Può incidere di più quando si sgancia e parte in avanti. Inizia come difensore, finisce centrocampista. (dal 90’ Tognoni s.v.)

MANNUCCI 7 ’The Wall’ si conferma leader di una linea a 5 solidissima e difficile da infilare. Guida il reparto con carisma, facendosi sentire coi suoi... e soprattutto sugli avversari. Ministro della difesa.

PANI 7 Altro mastino sempre al pezzo. Esce forte e aggressivo sull’uomo. È abile anche nelle letture. Spende ottimamente il giallo nel finale, dopo una prova di carattere. Va a murare gli attacchi nemici... e dalle sue parti non si passa.

MANNELLI 6,5 Commette qualche errore in fase d’attacco, talvolta perdendo un tempo di gioco (se velocizza scelta e giocata è più incisivo), però è molto presente nella partita, coinvolto e concentrato. Applicazione e corsa lo rendono uomo-chiave nel castello tattico costruito da Masitto. E inoltre è una quota del 2005.

BEDINI 6 Sul suo voto incide il rigore sbagliato all’alba della ripresa. Sfiora il gol una seconda volta. Lì nel mezzo è il solito motorino inesauribile.

MUHIC 5,5 Appare un po’ troppop statico e compassato. (dal 54’ Bajic 7,5 Ingresso subito vitaminico. Segna di forza, con siluro all’incrocio. E poi difende molto bene)

FABRI 6,5 Trottolino che fa cose di qualità ad alta velocità. Si vede che ha qualcosa in più della media di categoria. E si procura il calcio di rigore.

VANZULLI 6 Volontà tanta, come spirito di sacrificio. Ma può/deve "attaccare" meglio. (dal 54’ Fontanarosa 6,5 Entra ancora con il piglio giusto, “cattivo“, con ardore)

SPATARI 6,5 Prima punta "di sbattimento", che lotta. (dal 73’ Lepri 6 Fa il sottopunta)

ALL. MASITTO 7 ’Lo Stregone’ ha colpito ancora. Azzecca i cambi, dopo aver dato una bella scossa all’intervallo. È primo non per caso. Con la forza delle idee.

S.F.