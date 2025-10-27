Le pagelle verdazzurre. Pani decisivo in ambo le aree. Spatari: impatto determinante

LAGOMARSINI 5,5 Fa due interventi importanti nella ripresa: in avvio la parata pallavolistica (stile bagher) sul ravvicinato colpo di testa di Remedi e al 72’ la coraggiosa e tempestiva uscita sui piedi di Maltoni. Peccato macchi la propria domenica prendendo gol sul suo palo in occasione della punizione dell’ex Bellini. Ma veniva da una settimana personale per niente facile.

PUCCI 6 Terzino di tenuta. Non spinge, restando bloccato dietro come “da direttiva“. Poi il Seravezza la partita offensiva la fa tutta dall’altra parte, sulla catena di sinistra.

BAJIC 6,5 Tosto sull’uomo e sempre sul pezzo in marcatura. Nella scena del gol-partita del 2-1 è lui che fa il recupero palla alto su Maltoni. Cattivo.

MANNUCCI 6,5 Leader indiscusso. In campo è quello che si fa sentire più di tutti, guidando la linea. Non fosse per il fallo (da giallo, che lo fa entrare in diffida) da cui viene la punizione dell’1-1 dal limite sarebbe da 7 pieno.

PANI 7,5 ’MvP’ del match per come incide in ambo le aree. In quella avversaria segna l’1-0 in rovesciata. In quella sua fa due chiusure super: una con gran lettura in diagonale, l’altra salvando a porta vuota sul tentativo a botta sicura di Mutton. Da terzino sinistro si sta adattando al top.

BEDINI 6,5 Il solito Bedini per il quale abbiamo terminato gli aggettivi nel barattolo sotto la scrivania. Becca un giallo pesante (era diffidato) ma corre ovunque, si sbatte e scocca il tiro da cui sgorga il 2-1.

MUHIC 6,5 Uomo-chiave della mediana seravezzina. Equilibratore che aiuta tutti dando soccorso e rifinendo con semplicità ma eleganza il palleggio. Non si può farne a meno.

FABRI 6,5 Per distacco il calciatore più “gustoso“ fra tutti quello in campo... e di bravi ce n’erano parecchi anche ieri. Un piacere vederlo giocare. (dall’88’ M. Tognoni s.v.)

VANZULLI 6,5 Dedizione alla causa e spirito di sacrificio. Un lottatore indefesso. (dal 70’ Cini 5,5 Entra bene... ma avrebbe potuto far due gol)

FONTANAROSA 5,5 Prestazione gagliarda, battagliando tanto e bene coi centrali nemici. Però si divora la palla del 2-0 al 60’. (dal 62’ Spatari 7 Impatto devastante, col gol in tap-in e tanto bel lavoro)

LEPRI 6,5 Stavolta è molto "dentro" alla partita, slalomeggia e aiuta. Fa ottime cose. (dal 59’ Sforzi 6 Fa il suo)

