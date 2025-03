Le pagelle. Vitali c’è, Parigi sempre ‘murato’ in attacco

Vitali 6,5. Rimedia a più di una distrazione dei suoi nel primo tempo. Tanto lavoro ripagato da un sostanziale riposo nella ripresa e una ’disperata’ incursione nell’area avversaria nel finale. Con poca fortuna davanti al collega della Ternana.

Longobardi 5,5. Sulle fasce è giornata di pura sofferenza. Alterna momenti di grande lucidità a errori banali ai quali ultimamente non è abituato.

De Vitis 6. Resta a metà tra Cianci e Curcio sul gol che porta avanti la Ternana. A sua discolpa l’ipotesi di una partenza in fuorigioco dell’attaccante umbro. Per il resto la solita gara di personalità, anche nei momenti più complicati.

Bellodi 6. Sicuramente sorpreso anche lui sul vantaggio umbro. Non riesce a contrastare Cianci sul colpo di testa. Poi si mette in linea giocandosela alla pari con avversari che non sono gli ultimi arrivati.

Lepri 6. Qualche iniziativa spregiudicata delle sue non fa la differenza in negativo in una gara tutto sommato accorta.

Piccoli 5,5. I primi 20 minuti sono da incubo. Gli umbri sbucano da tutte le parti e spesso ci finisce preso in mezzo. Non resta in ginocchio, prima di tornare su lidi più congeniali.

Garetto n.g. Alza bandiera bianca dopo 24 minuti per infortunio perdendosi, in pratica, il bello del match (25’ pt Conti 5,5. L’impatto non è di quelli da strapparsi i capelli. Sale di tono con il passare dei minuti).

Fiorini 5. Sofferenza pura. Davanti a manovratori di un certo livello e gli viene il fiatone solo al pensiero di mettersi in competizione (1′ st Megelaitis 6. Forse non ancora tornato al massimo della condizione, è meno puntuale del solito. Commettendo errori per lui non usuali).

Malagrida 5. Gioca il primo dei due tempi e questo non lo facilita. C’è solo da difendere e gli spunti sono pochi.(1′ st Langella 6. Prende in mano il centrocampo nel momento migliore del match e fa aumentare i giri).

Parigi 5. Non è di certo la sua miglior partita, sempre murato dagli avversari (nella foto).

Cioffi 6,5. È l’unica spina nel fianco della Ternana. Ci prova sempre lui e per un soffio non ci riesce.