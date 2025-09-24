Le pagelle. Vitali respinge l’assedio laziale, De Vitis stringe i denti

Vitali 7. Durante l’assedio dei laziali il Rimini si aggrappa ai suoi guanti. Tenedosi stretto stretto. Un miracolo sul colpo di testa di Bernardotto. Poi c’è da fare anche su Spavone. C’è meno da fare nella ripresa, ma non perde la concentrazione. Beffato solo dal rigore perfetto di Calì.

Lepri 6,5. Quando c’è da mettere l’elmetto non si tira di certo indietro. Sbaglia poco, viaggia sempre estremamente veloce nei recuperi e all’occorrenza fa sentire il fiato sul collo agli avversari.

Bellodi 6. Partenza così così con qualche leggerezza di troppo. Poi si mette in riga e aiuta a sbrogliare tante situazioni complicate. In crescendo.

Longobardi 6. Meno propositivo del solito, ma con la solita attenzione difensiva. Che non è poco. Quella che lo rende più veterano che under.

Boli 5,5. Le incertezze superano le certezze e la sua gara è di quelle che non lasciano il segno. Arranca nelle chiusure, e a fatica si propone (15’ st Moray 5. Una leggerezza passata inosservata agli occhi dell’arbitro, ma non a quelli del Football video support. Quelle mani sulla schiena di Sannipoli... peraltro inutili).

Asmussen 5. Su quel pallone da spingere soltanto alle spalle di Mazzi ci arriva in maniera goffa e il tiraccio sul portiere laziale ne è solo la conseguenza più certa. In mezzo al campo è generoso, ma poco altro.

De Vitis 6. Tra un crampo e l’altro stringe i denti per 60 minuti, prima di alzare bandiera bianca. Non ci sono troppi margini di manovra in mezzo al campo. Nel primo tempo bisogna solo salvare il salvabile (15’ st Leoncini 6. Ha voglia e si vede sin dai primi palloni che tocca. Non tutti calibrati al millimetro, ma è vivace in un momento nel quale il Rimini è più vivace).

Piccoli 6,5. Ai polmoni di acciaio abbina qualche spunto interessante. Come il pallone che regala ad Asmussen.

Ferrarini 5. Buona la prima, la seconda decisamente meno. In fase difensiva aiuta pochissimo, in avanti si vede pochissimo (15’ st Falasco 6,5. Ha il piede educato e l’esperienza giusta. Tanto basta).

D’Agostini 6. Generoso fino a essere sfinito. Forse anche per questo mai lucido davanti al portiere avversario.

Capac 6. Primo tempo senza squilli, si accende nella ripresa e si fa notare.