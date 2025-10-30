Le pagelle Voti alterni per gli apuani nella gara persa in casa del Cesena. Melegoni la sorpresa, Finotto letale in attacco

BLEVE 6. Esce bene su Diao e nella ripresa su Shpendi. Per il resto poco impegnato.

RUGGERI 5,5. L’ammonizione presa ad inizio partita un po’ lo condiziona. Non è reattivo come al solito. Dal 58’ ZANON 6. Entra da esterno basso e fa il suo.

ILLANES 6. Alterna salvataggi provvidenziali, uno sul tiro di Berti nel primo tempo, a qualche amnesia. In ritardo sul gol del raddoppio.

IMPERIALE 6. Anche lui si perde Berti nel 2-0 del Cesena ma finisce in crescendo.

BOUAH 6. Primo tempo troppo timido. Nella ripresa inizia a spingere e scodella qualche buon cross.

ZUELLI 6. Tra i migliori nella prima frazione; l’unico ad impensierire il Cesena con le sue incursioni. Nella ripresa accusa un po’ di fatica e perde lucidità.

SCHIAVI 6. Calabro lo ripropone come play e la sua regia pur senza acuti è attenta e lineare. Dall’80’ RUBINO n.g.

MELEGONI 6,5. Forse la sorpresa più piacevole della serata, non solo per il grande spunto che manda in gol Finotto. Il giocatore è vivo. Si batte, vince duelli e quando li perde rincorre.

BELLONI 5,5. La leggera insufficienza sta tutta in quel rigore procurato perché prima di quell’episodio, che rimane molto dubbio, era stato tra i più tonici e determinati in campo. Dal 71’ CICCONI 6. Partecipa all’assalto finale offrendo rifornimenti da sinistra.

DISTEFANO 5,5. Una prima da titolare non memorabile. Fa movimento ma non incide anche perché di palloni giocabili gliene arrivano davvero pochi. Dal 58’ TORREGROSSA 6. Da qualcosa in più nel ripulire palloni e dare verticalità alla manovra.

ABIUSO 5,5. Zaro gli monta una marcatura feroce e fallosa che finisce per soffrire. Dal 46’ FINOTTO 6,5. Ha un’occasione per riaprire la partita e non la sbaglia.

CALABRO 6. La sua squadra perde ma senza demeritare. E’ vero che non punge nel primo tempo ma anche il Cesena, senza quel rigorino, crea pochissimo. Brutto il secondo gol preso ma buona la reazione finale.

Gianluca Bondielli