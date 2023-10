Le pagelle. Zanon e Capello su. Cicconi e Schiavi giù. Bene la difesa

BLEVE 6. Si fa trovare pronto sul tiro che gli capita nella ripresa ma non può nulla sulla punizione.

ILLANES 6,5. Indomito e battagliero, a volte con una foga eccessiva ma sempre sul pezzo. Il palo gli nega il gol da 3 punti.

DI GENNARO 6. Prova giudiziosa senza fronzoli.

IMPERIALE 6,5. Non fa rischiare nulla sul fianco sinistro della ripresa.

ZANON 7. Suo il prezioso assist per il gol di Capello ma anche diversi pregevoli spunti sulla fascia (77’ Grassini 6. Gioca una ventina di minuti senza incidere).

DELLA LATTA 6,5. Si fa sentire in mezzo al campo (77’ Zuelli 5,5. Ingresso che non convince).

SCHIAVI 5. Concede in maniera troppo ingenua la punizione che costa il pareggio.

PALMIERI 6. Lavoro di quantità in mediana. Dopo il giallo preso per proteste Dal Canto preferisce sostituirlo (60’ Belloni 6. Manda in porta Simeri. Buon impatto sul match).

CICCONI 5,5. Serata opaca. Poco servito ma anche poco ispirato.

CAPELLO 7. Segna il gol che poteva valere il successo ed è l’unico ad andare pericolosamente al tiro (84’ Panico n.g.).

MOROSINI 6. Assicura tanto movimento ed un pressing costante in attacco ma manca in fase conclusiva (60’ Simeri 5. Si divora il gol che poteva chiudere la partita).

ALL. DAL CANTO 6. La squadra sembra in crescita ma in superiorità numerica si affloscia invece di azzannare.

Gian. Bond.