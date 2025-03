Le pagelle. Zanon e Guarino tra i migliori. Attacco sterile

FIORILLO 6. Solo normale amministrazione per lui.

ILLANES 6. Sul lungo se la cava bene con alcune aperture illuminanti mentre sul corto a volte sbaglia la scelta.

GUARINO 6,5. Buon primo tempo in cui vince tutti i duelli con Pecorino. Esce per un problema fisico (43’ OLIANA. 6,5. Non è mai semplice subentrare a freddo ma lui si cala subito bene nella parte).

IMPERIALE 6. E’ aggressivo in marcatura e concede poco. Non è pulito come al solito nelle uscite con la palla.

ZANON 6,5. Tra i più positivi. Si rende autore di alcune ottime incursioni. Esce forse nel suo momento migliore (63’ BOUAH 5,5. Non riesce a garantire la stessa spinta sulla fascia destra).

ZUELLI 6. Si vede poco ma il lancio che smarca Cherubini davanti al portiere è col contagiri (77’ MILANESE 5,5. Non un buon impatto).

SCHIAVI 6. Fatica inizialmente ad andare a prendere i centrocampisti avversari ma col passare dei minuti sale di tono.

CICCONI 6. Quando si accende crea pericoli ma lo fa troppo a intermittenza.

TORREGROSSA 5,5. Qualche sponda ed alcuni cambio campo. Troppo poco (63’ CERRI 5,5. Non è la prima volta che entra dalla panchina senza riuscire a incidere).

CHERUBINI 5.5. Non gli riescono le sue solite giocate. Anche in occasione del rigore negato poteva far meglio (77’ MELEGONI 5,5. Gli manca il guizzo al limite dell’area).

FINOTTO 5,5. Sfortunato sull’incrocio dei pali ma nelle altre due occasioni fallite ci mette del suo.

ALL. CALABRO 6. La sua squadra meritava indubbiamente di più ma i cambi della ripresa sono stati peggiorativi.

Gianluca Bondielli