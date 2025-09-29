Le pagelle. Zanon il migliore. Buono l’ingresso di Abiuso

BLEVE 6. Salva il risultato al primo minuto ma sia sul primo che sul secondo gol non appare altrettanto reattivo.

CALABRESE 6,5. Difensivamente il migliore della retroguardia. Provvidenziali alcune sue chiusure. Rivedibile nell’impostazione (70’ RUGGERI 6. Entra e tiene la posizione).

OLIANA 6. Una prima da titolare tutto sommato positiva (83’ BOUAH 5,5. Gli rimane in canna il tiro che poteva valere la vittoria).

IMPERIALE 6. Nel complesso fa la sua parte anche se sul gol di Ceesay non riesce ad opporsi efficacemente alla conclusione.

ZANON 7. Il migliore dei suoi non solo per il gol ma anche per tutto il lavoro che fa sulla fascia destra dove vince ampiamente il duello con Carboni.

SCHIAVI 6,5. E’ l’equilibratore della mediana azzurra, il giocatore capace di calamitare e recuperare tanti palloni.

ZUELLI 6. Assieme all’argentino costituisce una diga di centrocampo difficilmente superabile.

BOZHANAJ 5. Non trova mai un guizzo dei suoi e commette qualche fallo evitabile. Prende un altro giallo per l’ennesima sgomitata. Recidivo. (62’ RUBINO 6,5. Ingresso di grande personalità del classe 2006 che va vicino anche al gol vittoria).

CICCONI 5,5. Soffre Elia per gran parte della partita. Solo prima di uscire si accende con l’assist per Finotto (83’ BELLONI n.g.).

SEKULOV 5,5. Ha un paio di palle per andare in campo aperto ma non le sfrutta. Poco ispirato. (62’ ABIUSO 7. Una buona metà del pareggio di Finotto, forse di più, è merito suo. Recupera palla a metà campo e azzecca il filtrante in profondità che mette il compagno davanti al portiere).

FINOTTO 7. Mantiene la giusta freddezza per prendersi la rivincita su Fulignati che poco prima aveva detto di no ad un suo diagonale. Pregevole anche la sponda che al 95’ ha consentito a Rubino di battere a rete.

ALL. CALABRO 6,5. La sua squadra ha avuto alti e bassi nel corso della gara ma ha mostrato grande carattere ed un finale in crescendo.

Gianluca Bondielli