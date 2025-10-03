Le parole dei sostenitori della Est. Tifosi in curva, ma la contestazione non si ferma

"Portiamo la nostra rabbia in curva Est". Per la prima volta dall’inizio di questa stagione i tifosi della curva sono pronti a varcare i cancelli del ’Neri’, tornando a sedersi in curva per la gara che questa sera il Rimini giocherà contro l’Arezzo. Una tregua nella contestazione alla Building Company? Chiaramente no. "Il nostro obiettivo è mandarli via facendo in modo che vendano – scrivono – Per fare questo abbiamo deciso di portare la contestazione dentro lo stadio, sicuramente il luogo dove adesso può continuare con maggiore visibilità. Cercheremo di sostenere il Rimini perché più resta a galla e maggiori sono le possibilità che si salvi e non sia portato a fallire". Dalla curva spiegano il perché della protesta all’esterno del ’Neri’. "Ci è servito per due motivi – dicono – Oltre a rafforzare il lavoro informativo che abbiamo fatto da prima che questa nuova proprietà si insediasse a Rimini, abbiamo smacherato questo squallido teatrino facendo a queste persone terreno bruciato intorno. Possiamo dire che questi due obiettivi li abbiamo portati a casa con un impegno ostinato, non facile e non scontato". Ora "tutti sanno chi sono – scrivono riferendosi alla nuova proprietà guidata da Giusy Anna Scarcella – e nessuno li vuole più. Quasi nessun riminese lavora più per loro, a parte un paio di mercenari incalliti. Ce ne prendiamo il merito e lo condividiamo volentieri con coloro che ci hanno sostenuto".

Ma c’è ancora più di qualcosa che i tifosi digeriscono mal volentieri. Anzi, non digeriscono proprio. "Continuano – sottolineano – a venire accostati al Rimini personaggio che hanno già patteggiato condanne per aver preteso denaro per tesserare giovani calciatori. Questa situazione scandalosa non può continuare impunemente. Quindi, bisogna fare in modo che vendano la società". Intanto, da questa sera la Curva Est tornerà a popolarsi per contestare, ma anche per sostenere la squadra di mister D’Alesio. Ma la proprietaria, Giusy Scarcella, questa sera tornerà al ’Neri’ insieme a Espedito Siniscalchi? Nell’ultima uscita casalinga contro il Forlì nessuno della proprietà aveva fatto capolino in Piazzale del Popolo, lasciando il ’peso’ della responsabilità al direttore generale e sportivo (di nome, ma non di fatto considerando che non c’è nessun contratto depositato) Stefano Giammarioli.