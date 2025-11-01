Le parole del centrocampista dei piemontesi Tommaso Maressa. "La classifica dei biancorossi è bugiarda»

"I valori del Rimini non sono quelli che mostra la classifica". Ne è certo il centrocampista del Bra, Tommaso Maressa. Lui, insieme ai compagni, sa bene quanto siano di un certo peso i punti in palio oggi al ’Romeo Neri’. Valgono, magari non oggi, ma domani di certo, per mantenere il professionismo. "Per noi è una partita molto importante. Dobbiamo portare i punti a casa. Sappiamo che non sarà una partita semplice, ci saranno quelle difficoltà che poi, del resto, ci troviamo ad affrontare ogni volta che scendiamo in campo. Perché di partite facili non ce ne sono davvero". Pianese e Vis Pesaro le avversarie appena affrontate dal Bra e nelle quali i piemontesi hanno messo in tasca due punticini. "Stiamo trovando una continuità di squadra che ovviamente ci permette di avere anche il morale un po’ più alto – spiega Maressa – Una continuità che dobbiamo mantenere anche nella partita contro il Rimini". Di punti sin qui il Bra ne ha messi in tasca 7 in 11 gare. Esattamente 5 in meno della squadra di D’Alesio che, però, deve fare i conti con la penalizzazione in classifica che costringe ancora i biancorossi sotto zero. Sette punti, quelli raccolti dai piemontesi, che certamente non permettono di dormire sonni tranquilli in quella zona calda della classifica dove attualmente stazionano anche squadre di lusso, come Perugia, Torres e Livorno che presto potrebbero risalire la graduatoria. Quindi, mister Nisticò e i suoi sanno benissimo di dover raccogliere il più possibile nel girone d’andata. Perché poi il girone di ritorno, come al solito, sarà tutta un’altra storia. Maressa, alla vigilia della gara contro i romagnoli, parla anche del suo percorso personale in maglia Bra. "Fin dal primo giorno mi sono trovato subito benissimo – racconta – Ho avuto un periodo di adattamento, ma in poco tempo mi sono sentito come a casa. Le mie sensazioni sono positive perché la nostra è una buona squadra. Se crediamo nel nostro potenziale possiamo fare bene. Le partite che per noi sono andate peggio sono quelle con l’Ascoli e con il Ravenna. Ma anche quelle sono state partite tirate e decise, fondamentalemente, da alcuni episodi a noi sfavorevoli". Il Bra ci crede, il Rimini sa di non poter sbagliare. La parola oggi spetta al campo.