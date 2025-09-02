Le parole del direttore sportivo. La soddisfazione di Catellani: "Contenti di quanto già fatto»

Il colpo ad effetto non c’è stato e il mercato del Modena si è chiuso a una mezz’oretta dal gong. Andrea Catellani (foto) dallo Sheraton di Milano commenta la giornata che, di fatto, ha lasciato le cose come stavano. "C’era tanto interesse di più di un giocatore a venire a Modena. Noi però avevamo fatto la scelta di costruire la rosa in modo preventivo e ci sentivamo tranquilli. I nostri obiettivi erano già arrivati e tutto era subordinato all’eventuale partenza di Caso. Sapevamo che c’era interesse su di lui, abbiamo parlato con più di una squadra, ma per venire a prendere un nostro giocatore ci volevano determinate condizioni. Su Beppe abbiamo investito, lui ha caratteristiche uniche nella nostra rosa e visto che non ci sono appunto state le condizioni giuste il ragazzo rimarrà con noi".

Si è parlato in questa ultima giornata di mercato sia di De Luca che di Cerri: "Sono due giocatori di grandissimo valore, nelle nostre idee c’era l’idea di prendere un attaccante, ma solo se una pedina fosse uscita. Questo non si è verificato e quindi non ce n’è stato bisogno".

In ogni caso c’era da sfoltire la rosa con delle cessioni di giocatori fuori dal progetto, con Strizzolo che rimarrà fuori rosa almeno fino a gennaio: "Strizzolo aveva un altro anno di contratto con noi ed era quello in un certo senso più ai margini della squadra. Ci sono state possibilità che non si sono concretizzate. Sono comunque contento – aggiunge il direttore sportivo del Modena – che abbiamo trovato sistemazione per Olivieri ed Oliva che vanno al Foggia, abbiamo trovato con Oukhadda un accordo per la risoluzione del contratto e tutto sommato siamo riusciti a fare quasi tutto". Catellani chiosa con un commento generale sul mercato dei gialli: "A differenza di altre sessioni questa è stata una campagna di cui siamo contenti e sereni per quello che abbiamo già fatto, e la partenza della squadra ci ha dato la consapevolezza di non essere necessariamente alla ricerca di qualcosa in più, con questo spirito e questa solidità la squadra può arrivare lontano".

Ultima battuta su Caso: "Essere nelle condizioni di poter dire dei no al mercato credo sia una posizione per noi di grande vantaggio. Beppe non lo scopriamo certo oggi e ci darà sicuramente tanto nei prossimi mesi", termina Catellani.

Alessandro Bedoni